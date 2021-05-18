杨天悦

原标题：冰淇淋市场打破场景壁垒再度“开战”

夏季到来，一年一度的雪糕大战再度打响。今年“五一”期间，五花八门、造型奇特的文创冰淇淋成为全国多家景点的旅游“打卡”项目，文创雪糕开始在社交媒体上刷屏。花样翻新的同时，不少消费者也发现，冰淇淋卖得越来越贵了。

从过去简单的消暑降温功能过渡到享受型消费，成为类似甜品和奶茶等在娱乐和社交场景中的重要消费产品，冰淇淋市场也迎来了新风口。

雪糕打卡不再是新鲜事儿

手拿抹茶味“青铜面具”雪糕在四川三星堆博物馆打卡、举起五颜六色的樱花造型雪糕在北京玉渊潭公园拍照……手拿微缩版冰淇淋在景点的标志性建筑旁拍张合影，成了今年“五一”最热门的旅游摄影模板之一。小小一支雪糕竟成了景点旅游的“打卡”项目，文创雪糕也开始在社交媒体上刷屏。

“过去出门旅游，不管走到哪，渴了热了都是买根老冰棍或绿豆沙。”市民贾女士感叹，如今文创雪糕俨然成了景区的第二张名片。

除了景点和公园，不少饭店也在冰淇淋上动起脑筋。今年春天，老字号全聚德推出了海盐焦糖、草莓两种口味的萌宝鸭棒棒冰，萌动可爱；另有一款带有全聚德标志的冰棍也颇受食客，尤其是外地游客欢迎，成为拍照打卡的网红产品。

记者从国内一家冷链食品厂了解到，生产特定图案的雪糕并不复杂，制作出模具后就可批量生产。它们的售价通常都在10元至30元之间。各式各样的雪糕让游客感到新奇有趣，愿意自掏腰包的同时，也给景区带来一条增收渠道。

想吃高价冰淇淋靠代购

除了能打卡的雪糕，一些高价冰淇淋也出现在市场上。继66元1支的“厄瓜多尔粉钻”冰淇淋之后，钟薛高又在今年推出盒装冰淇淋“钟薛高的糕”，净含量280克，售价超过百元。

与高昂的价格同样令人感到匪夷所思的，是这款冰淇淋的“性价比”。以“杏余年-牛乳杏桃口味老冰糕”为例，长方形盒子底部是一层牛奶冰淇淋，第二层是水果雪泥混合杏子果粒，第三层是牛奶冰淇淋混合杏子果粒，顶层则是大颗蜜渍杏子果粒、糖衣夏威夷果仁、糖衣开心果碎。钟薛高在官网介绍其为“一盒冰糕4个层次、5种口感”，但也有不少消费者吐槽“和普通的甜点没有很大区别”。

即便如此，消费者就算肯掏腰包也不一定能顺利买到。记者注意到，目前钟薛高旗舰店里不见这款冰淇淋的踪影，而在其它淘宝店铺，每盒的代购价格已经炒到160元至288元之间。

据业内人士介绍，国内冰淇淋市场根据价格一般分三档，单价2元以下的冰淇淋属于低端产品，3元至10元算是中端，超过10元就进入高端序列。部分高端冰淇淋的口味原料成本通常在4元以内，想要卖出高价，必须在概念包装、其他高级原料、猎奇程度上下功夫。

中国市场规模世界居首

从市场规模来看，中国已经稳居世界首位：2019年全国冰淇淋市场总量达1380亿元；去年疫情期间冰淇淋意外地成为食品行业一匹黑马；行业预测今年全国市场规模有望超过1600亿元。

2019年夏天，咸蛋黄口味冰淇淋意外走红之后，冰淇淋市场上开始刮起一股“奇葩口味”的风潮，东北铁锅炖、长沙臭豆腐、山东葱爆牛奶、竹香粽子等“怪味冰淇淋”遭到消费者的广泛吐槽后，今年冰淇淋市场也开始转变“画风”，千亿级别的冰淇淋市场出现了新风潮。像是以燕麦、植物奶为基底的植物奶品牌Oatly推出了“地球冰淇淋”；以低脂低卡、零蔗糖、益生菌等为卖点的冰淇淋陆续出现；奥利奥、德芙、大白兔、雀巢、麦丽素等知名食品品牌也纷纷向雪糕界进军；市场上甚至出现《五年高考三年模拟》教辅联名款冰淇淋，购买积分可以兑换真题，也让小冰淇淋品牌苏盒珊一炮走红。

在业内人士看来，我国冰淇淋市场在转型升级的同时，也正在逐渐打破消费周期和场景壁垒，成为类似甜品和奶茶等在娱乐和社交场景中的重要消费产品，逐渐在四季畅销。

“整个中国的冰淇淋市场已经进入百花齐放的局面，越来越多的创新型、升级型产品开始出现，对市场发展起到很重要的催化作用。中国冰淇淋市场也尚未触及天花板，未来仍有巨大的发展空间。”中国食品产业分析师朱丹蓬说。

(责编：赵超、吕骞)