钱瑜

原标题：融资上市潮起 卤味市场真香吗

资本的加持下，卤味市场正在飞速发展。5月17日，有消息称，风干辣卤连锁品牌“菊花开卤味”宣布完成1亿元B轮融资。菊花开卤味本轮融资由万物资本领投，众源资本、不惑创投、浅石创投跟投，投资金额1亿元。

据了解，菊花开卤味产品定位是佐餐熟食，主打产品“手撕藤椒鸡”，是国内中部较大且增速较快的家庭餐桌卤味连锁品牌。此前，菊花开卤味已于2020年完成了由不惑创投投资的天使轮和A轮融资，不到一年时间，菊花开卤味完成了3轮融资。

菊花开卤味并非首家被资本市场看好的品牌。在卤味赛道上，不仅有已经上市的绝味食品、周黑鸭、煌上煌，还有紫燕百味鸡谋求IPO。2020年7月，上海证监局官网披露，紫燕百味鸡同广发证券签署上市辅导协议，并向上海证监局报送辅导备案材料，筹划在A股挂牌上市。如果顺利，紫燕食品将成为我国第4家上市卤制品公司。

此外，热卤品牌盛香亭曾获得腾讯投资，“狮头牌卤味研究所”获数千万元A轮融资。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，卤味市场频繁获得资本青睐是因为其市场十分广阔。据弗诺斯沙利文的数据，2020年我国休闲卤制品市场规模将达到1235亿元，2015-2020年复合增长率预计达24.1％，是休闲食品中增速最快的品类。预计在未来五年将以每年13%的增长率持续提升，到2025年市场规模将突破2200亿元。其中，休闲型卤味零食占40%，60%属于佐餐卤制品。

虽然多个品牌获得融资，但目前整体行业市场集中度偏低。数据显示，卤味食品在“2020中国特色小吃排行榜”前10名中很豪气地占据了半壁江山，卤味三巨头周黑鸭、绝味鸭脖、煌上煌分别位列第1位、第3位、第4位，降龙爪爪和廖记棒棒鸡分别位列第5位、第10位。但是，绝味鸭脖、周黑鸭、煌上煌三家巨头的总市场占有量仍不到20%。

“目前卤味市场品牌集中度仍然不高，行业格局也比较分散，不断有新锐品牌入局。”朱丹蓬在接受北京商报记者采访时表示，伴随着消费升级，传统小作坊经营式的卤制品行业正在向品牌化演进，行业正迎来巨大的升级利好，在给行业带来巨大想象空间的同时，也注定了比较分散的行业格局将长期存在一定时间。

“此外，尽管虽然拥有千亿市场规模，但整个行业尚未形成标准化发展。”朱丹蓬认为，工艺标准化发展可以称为卤制品行业的命门，不仅关系到产品能否提高规模化生产率、提高门店供链完善度、优化区域市场的布局，也是用质量与口味赢得客户口碑的关键要素之一。

卤味在我国拥有数千年历史，也被一些网友称为“最能代表中国的味道”。因此，我国卤制品生产企业数量众多，虽然一些龙头企业已经迈进标准化时代，但更多的生产经营企业还处于传统模式。

“从行业整体来看，标准化还在路上。作坊式经营存在品种单一、安全品质难以管控、市场布局受限等缺点，标准化还是卤制品行业的未来。”朱丹蓬表示。

盛香亭创始人兼CEO李凌子曾在接受北京商报记者采访时表示，产品质量稳定的关键是工艺标准化，这其中包括卤料的配比和用量等。

事实上，卤制品行业制造工艺的标准化，不仅提高了生产效率，更有利于复制扩张。为了进一步实现标准化发展，盛香亭与天味食品、翠宏食品建立供应链合作关系；绝味食品有投产及在建工厂20余家，每家工厂在300公里运输半径内可完成当日万家门店配送；周黑鸭规划了五大生产基地，其中江苏、四川基地正在建设；煌上煌建设了六大生产基地，新生产基地仍在规划中。

对于未来发展，北京商报记者联系采访菊花开卤味，但截至发稿，对方并未予以回复。

(责编：赵超、吕骞)