陶凤 刘瀚琳

原标题：新动能显效 国民经济持续稳定恢复

5月17日，国家统计局召开新闻发布会，介绍前4月国民经济运行情况。据介绍，前4月，我国经济呈现出稳中加固、稳中向好的发展态势。消费、投资以及工业增加值等数据继续回暖，新动能相关产业拉动作用趋强。从数据变化来看，当月全国城镇调查失业率继续下降，为消费潜能释放备足“弹药”。乘用车销售数据达到历史高位，新能源汽车渗透率持续上升；高技术产业支撑制造业投资增速较基建、地产加快提升；上游工业生产也逐渐迎来产业结构的调整。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，经济运行继续保持稳定恢复态势。

汽车消费处同期高位

4月全国社会消费品零售持续转好。数据显示，当月社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%；比2019年4月增长8.8%，两年平均增速为4.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额29468亿元，增长17.9%。

消费转暖离不开就业筑底。4月，全国城镇调查失业率为5.1%，较3月下降0.2个百分点。前4个月，全国城镇新增就业达到437万人，就业总体扩大，有助于带动居民人均可支配收入的增长，带动消费市场加速复苏。

值得关注的是，相较以往，汽车消费表现对社零总额的拖累得到减缓。根据乘联会数据，今年前4月，全国乘用车零售累计达670.2万辆，同比增长50.7%，数据处于乘联会2005年开展零售数据统计以来1-4月同期增速的历史高位。除低基数效应外，新能源车的增长贡献度不断加大，贡献1-4月同比增速10个百分点。

浙商证券首席宏观经济学家李超指出，4月19日的上海车展，新能源汽车百花齐放，进一步提振了市场需求。“但与此同时，汽车受 ‘缺芯’影响逐步体现，今年1月起，丰田、日产等企业陆续因芯片短缺不得不调整全球范围内的生产，本田、大众、福特等车企纷纷宣布由于芯片供应不足而减产或关停部分工厂，因此二季度开始车型短缺、芯片涨价等因素可能将对汽车生产造成一定的负面影响。”

与此同时，4月初正值清明假期，这是今年春节以来首个小长假，返乡探亲及出行急剧上升。据国家税务总局增值税发票数据显示，今年清明假期期间，全国居民消费市场较去年同期保持较快增长，住宿餐饮业销售收入超2019年同期水平。受出行及返乡探亲需求集中释放带动，住宿餐饮业销售收入超过2019年同期水平。期间，住宿服务销售收入同比增长91.5%，餐饮服务销售收入同比增长81.7%。

“‘五一’黄金周有望带动消费再上台阶。”李超指出。据携程、去哪儿等平台披露，“五一”期间旅游热情高涨，呈现出一定程度的“报复性”修复特征，机票、酒店、门票、租车订单量均较2019年实现正向增长。据中国旅游研究院预测，上半年国内旅游人数将达17.22亿人次，同比增长85%。

高技术刺激制造业投资

“双循环”新发展格局下，扩大内需战略显效除消费潜能释放外，还表现在三大产业投资驱动力持续增强。从数据来看，前4月，全国固定资产投资143804亿元，同比增长19.9%；从环比看，4月固定资产投资增长1.49%。分产业看，第一、二、三产业投资额度分别为3620亿元、42255亿元和97929亿元，增速达到35.5%、21.7%和18.7%。

从前4月数据来看，受前期低基数影响以及高技术制造业投资的支撑，制造业投资增速较基建和地产更胜一筹。据统计，第二产业中，制造业投资增长23.8%。高技术产业投资增速达28.8%。其中，高技术制造业投资同比增长34.2%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、医药制造业投资同比分别增长40.3%和33.1%。

近年来，我国制造业转型升级也与低端制造业外迁等因素紧密相关。日前据央视报道，随着我国劳动力成本的上升，越来越多劳动密集型企业将工厂迁至别国，这也使得我国制造业不断转型升级，从低端制造向高端智能升级。除传统制造业外，智能手机制造业也将部分产业链迁至东南亚国家。目前，OPPO、小米等智能手机厂商已在印尼、印度等国布局生产。

此外，中国民生银行研究院宏观经济研究中心高级宏观分析师王静文还指出，今年以来，上游产品涨幅过快，压制了中下游制造业的利润空间，加上一季度制造业产能利用率由78.4%回落至77.6%，中下游制造业企业仍以充分利用现有产能为主，扩大投资的意愿不强。

作为疫情期拉动投资的传统动力，4月基建投资表现受重大项目落地等因素的影响仍然火力不减。数据显示，第三产业中，基础设施投资同比增长18.4%。其中，水利管理业、公共设施管理业、道路运输业以及铁路运输业投资增速分别达到24.9%、14.1%、16.8%和27.5%。

值得关注的是，截至4月18日，除东北三省、湖北、山西、西藏以外，共有25个省市印发了重大项目名单。其中，20个省市公布了总投资额共计51.4万亿元，23省市公布了2021年计划投资完成额共计10.48万亿元。李超指出，根据2020年各省份固定资产投资额和2021年预计固定资产投资6%的增速，重大项目投资占固定资产投资总额的10.9%；根据2020年和2021年的可比口径，2021年重大项目投资总额同比增长8.4%。

“目前企业效益改善比较明显，一季度工业企业产能利用率已经达到了历史同期较高水平。市场需求订单、企业预期等情况较好，也将有利于企业投资的进一步增加。”付凌晖表示。

规上工业企业结构调整提速

由于下游消费保持景气，地产、基建等投资稳步回升等因素带动，国内市场有效提振了上游工业生产的动力。据统计，4月，规模以上工业增加值同比实际增长9.8%。从环比看，规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1-4月，规模以上工业增加值同比增长20.3%。

具体从行业来看，4月，41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中，通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业以及汽车制造业增加值同比增速达到14.9%、10.4%、10.2%以及7.7%。

值得一提的是，新动能在国民经济中的强势崛起不仅反映在投资端，同样反馈在工业增加值结构性变化中。付凌晖指出，在规模以上工业当中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%，明显快于全部规模以上工业增加值增速。绿色低碳智能型新产品也保持较快增长，新能源汽车、工业机器人产量两年平均增速都保持两位数增长。

进入“十四五”时期，在“碳达峰、碳中和”目标之下，我国工业生产也将迎来结构性变革。谈及产业结构调整对工业产业的影响，付凌晖指出，“从经济发展的条件来看，我国经济正处在由过去的粗放型、高投入、高消耗增长向节约型增长转变。从发达国家的历史经验来看，我们确实要看到，对于实现碳达峰、碳中和的要求来讲，压力还是比较大的。同时也要看到，推进碳达峰、碳中和也会创造出新的需求。比如，节能环保行业、相关的节能技术以及碳排放技术，都能创造出新的增长点”。

(责编：赵超、吕骞)