余继超

某国有大行网点智能机具上方放有数字人民币标识。

余继超 摄

七家运营机构数字人民币钱包页面截图。

余继超 供图

数字人民币正“飞入寻常百姓家”。《国际金融报》记者近日开通了七家运营机构的数字人民币钱包，并实地走访了上海地区中、农、工、建、交、邮储六大行网点。

从钱包协议看，按实名强度，七家机构有五家设置了四类钱包，其中一类钱包强实名，无限额；四类钱包非实名（或弱实名），余额上限1万元、单笔支付限额2000元、日累计支付限额5000元、年累计支付限额5万元。

此外，交通银行还设置了针对外籍人士的非实名第五类钱包。而网商银行目前只有实名和非实名两类钱包，实名钱包余额上限50万元，单笔转账消费限额5万元，日累计转账消费限额10万元，年累计转账消费不限额。

在走访调研中，《国际金融报》记者独家获悉，在工商银行、建设银行、中国银行沪上支行，通过智能机具就能完成面签（交通银行需要在柜台才能完成面签），从而将数字人民币钱包升级为一类钱包。

此外，农业银行数字人民币钱包要升级为一类钱包，需要绑定农业银行储蓄卡，绑定他行储蓄卡的农行二类钱包，目前无法升级为一类钱包。

多类钱包额度不一

数字人民币钱包按实名强度可以分为多类钱包，目前四类钱包的设置是主流，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行的数字人民币钱包皆设置了“四类钱包”。

依据数字人民币APP上七家运营机构披露的数字人民币钱包服务协议，数字人民币钱包按实名强度可以分为多类钱包，目前四类钱包的设置是主流，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行的数字人民币钱包皆设置了“四类钱包”。

具体来看，工商银行数字人民币钱包分为一类（强实名）、二类（较强实名）、三类（弱实名）、四类（非实名）；农业银行数字人民币钱包分为一类（强实名）、二类（较强实名）、三类（弱实名）、四类（较弱实名）；中国银行数字人民币钱包分为一类（强实名）、二类（较强实名）、三类（较弱实名）、四类（弱实名）；邮政储蓄银行数字人民币钱包分为一类（强实名）、二类（较强实名）、三类（弱实名）、四类（非实名）。

交通银行在四类钱包的基础上，还增设了第五类钱包：不绑定个人结算账户，仅适用于非中国居民开立，且需提供客户在境外移动运营商办理的有效手机号码。而网商银行数字人民币钱包目前仅有匿名和实名两类。

开通条件上，四类钱包只要有正常使用的手机号码就可以在银行柜面、数字人民币APP、手机银行等渠道开设，开设三类钱包只要在四类钱包的基础上增加身份证信息录入、人脸识别、手机短信验证等实名认证即可，开设二类钱包只要在三类钱包的基础上绑定个人名下储蓄卡即可，目前数字人民币APP上支持中、农、工、建、交、邮储六大行储蓄卡绑卡升级，而开设一类钱包则需到银行柜面申请，通过柜面渠道面签。

在额度方面，四类数字人民币钱包余额上限1万元、单笔支付限额2000元、日累计支付限额5000元、年累计支付限额5万元；三类数字人民币钱包余额上限2万元、单笔支付限额5000元、日累计支付限额1万元、无年累计支付限额；二类数字人民币钱包余额上限50万元、单笔支付限额5万元、日累计支付限额10万元、无年累计支付限额；一类数字人民币钱包无余额上限、无单笔支付限额、无日累计支付限额及年累计支付限额。

记者注意到，网商银行实名数字人民币钱包余额上限50万元，单笔转账消费限额5万元，日累计转账消费限额10万元，年累计转账消费不限额。按中、农、工、建、交、邮储六大行数字人民币的等级，网商银行实名数字人民币钱包类似六大行中的第二类钱包，目前网商银行数字人民币钱包无法开通无限额的一类钱包。

此外，交通银行数字人民币钱包服务协议还规定，用户任一已成功开立的数字人民币钱包（母钱包）项下均可开立一个或一个以上子钱包，但一个子钱包仅能对应一个母钱包，且任何时候均不留存数字人民币。任意一个一类钱包、二类钱包均不得绑定信用卡。

柜面服务有待加强

在农行“碰壁”后，邮储银行工作人员也明确告知无法办理数字人民币钱包升级业务。邮储银行马戏城支行的工作人员对数字人民币知之甚少，柜台工作人员检索其操作系统也未查找到相应的入口。

那么，数字人民币钱包要如何通过面签升级为一类钱包？

《国际金融报》记者近日走访调研了上海地区中、农、工、建、交、邮储六大行网点。

第一站，来到工商银行延长中路支行。大堂经理引导记者到智能机具区办理，该区工作人员全然不知有一类数字人民币钱包，随后让记者到柜台办理，柜台人员也不知如何操作，询问支行内相关人员。在记者明确表示，只要做下“强实名”的面审时，柜台人员建议记者回到智能机具区办理。

在智能机具区，工作人员找到了升级数字钱包的端口。记者按要求填入了相关信息，进行了手机短信验证并通过了工商银行延长中路支行员工的现场审核后，成功将二类钱包升级为一类钱包。升级后，记者通过数字人币APP获悉，工商银行一类钱包无余额上限、无年累计支付限额及日累计支付限额，但单笔支付限额5万元。

随后，记者来到建设银行延长路支行对建行数字人民币钱包进行升级，该支行工作人员在记者的介绍下，通过智能机具为记者办理了数字人民币钱包的升级业务。因记者在数字人民币APP中的建行数字人民币钱包仅做过实名认证，还未绑定名下银行卡，所以属于三类钱包。在该支行，工作人员通过机具就可以实现越级升级，直接将记者的三类钱包跨级升级为一类钱包。

其实，背后升级的逻辑是相同的，只不过是在智能机具上集合办理了。记者的建设银行数字人民币三类钱包先在智能机具绑定了名下的工商银行储蓄卡，然后通过建行工作人员面审，便升级为一类钱包。建设银行一类钱包无余额上限、无单笔支付限额、无日累计支付限额及年累计支付限额。

在工行、建行通过机具就升级为一类钱包后，记者来到临近的交通银行上海延长路支行，准备将记者的交通银行二类数字人民币钱包升级为一类钱包。该支行多位员工不知如何升级，随后有员工当场尝试将自己的数字人民币钱包从四类钱包升级到二类钱包后，表示“我们没有提升限额的选项，智能机具、柜面也没有这个交易，一直都是在手机上（升级）”。当记者反复解释以后，一位年轻的男性员工在交行后台操作系统中找到了钱包升降级选项，然后验证了记者的身份信息、通过手机短信验证后，最终完成了钱包升级。

在前几家银行都顺利升级的基础上，记者原本以为对农业银行钱包的升级应该也不会有大问题，不想却碰了壁。经过漫长的等待和操作后，中国农业银行共和支行柜台工作人员表示，农行目前的系统需要读取绑定的银行卡信息，而记者的农行二类数字人民币钱包绑定的是工行的储蓄卡，因而无法升级。经过向农行上海市分行咨询后，共和支行工作人员致电记者表示，农行第一期的系统不支持绑定他行卡做升级，只支持农行钱包绑定农行卡做升级。

在农行“碰壁”后，邮政储蓄银行工作人员也明确告知无法办理数字人民币钱包升级业务。邮政储蓄银行马戏城支行的工作人员对数字人民币知之甚少，柜台工作人员检索其操作系统也未查找到相应的入口。

而在不远处的中国银行广中路支行，记者一进门就看到了机具上摆放的数字人民币标识，然而该支行却因规模较小、没有相应机具，所以无法办理数字钱包升级业务。记者随后来到距离该行一公里左右的中国银行洛川东路支行，在洛川东路支行的智能机具上轻松地完成了面签，将记者的中行数字人民币钱包升级为无余额上限、无单笔支付限额、无日累计支付限额及年累计支付限额的一类钱包。

“收付充存转”兼具

网商银行虽正式被纳入钱包运营机构的范畴，但目前仅是一个展示页面，各项功能“尚在开发中”。其他六大行的数字钱包全部具备“充钱包”、“存银行”、“转钱”、“付款”、“收款”的功能。

钱包开设、升级后就可以用数字人民币消费了。首先，要将绑定的银行卡中的人民币转到数字人民币钱包中，然后用数字人民币APP扫描商家的收款码，或者向商家展示数字人民币钱包中的付款码，如果手机开通了NFC，“碰一碰”就能实现用数字人民币消费。

《国际金融报》记者曾尝鲜体验了用数字人民币进行线上和线下消费。记者通过支付宝解锁了一辆哈罗单车，骑行半个小时后关锁，选择数字人民币（网商银行）钱包支付车费就完成了一次使用数字人民币的线下消费。

随后，记者通过支付宝APP在“饿了么”平台点了几份水果，在支付时同样选择数字人民币（网商银行）钱包，钱包里的数字人民币就能完成线上支付，划转给商家。从消费体验看，不论是线上支付还是线下骑行场景的消费，用数字人民币支付和用支付宝、微信支付中的人民币支付并无差别。

记者注意到，数字人民币APP中，网商银行（支付宝）虽然正式被纳入钱包运营机构的范畴，但目前仅是一个展示页面，各项功能“尚在开发中”。其他六大行的数字钱包全部具备“充钱包”、“存银行”、“转钱”、“付款”、“收款”的功能。

“充钱包”是指支持用户将本人银行账户内的资金等值转化为数字人民币钱包内的数字人民币。

“存银行”支持用户将名下数字人民币钱包内的数字人民币等值转化为名下银行账户内的资金。

“转钱”是受托将用户持有的数字人民币钱包内的数字人民币转至收款方数字人民币钱包。

“付款”是用户作为交易的买家，使用数字人民币APP通过扫描二维码、NFC等方式向卖家转移和支付数字人民币。

“收款”是用户可以通过向付款人展示付款码供其扫描的方式实现接受数字人民币进入本人数字钱包的功能。

此外，依据邮政储蓄银行服务协议，邮政储蓄银行提供人民币现金与数字人民币的兑出、兑回服务，不过该服务仅支持通过柜面或自助机具等部分渠道办理。钱包还可以“挂起”，因用户挂失、暂停使用等需求，用户可通过电子钱包APP在线客服将电子钱包设置为挂起状态。挂起状态下用户无法对电子钱包进行任何资金进出交易，但可以发起状态变更。

数字钱包协议还载明，因有权机关要求，个人电子钱包可以停用，在停用状态下用户无法对电子钱包进行任何操作。用户也可以要求并发起将电子钱包注销，注销后将无法对电子钱包进行任何交易，且注销后不可逆。

(责编：赵超、吕骞)