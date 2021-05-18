王媛媛

近期，券商密集召开中期或夏季策略峰会，掀起同台竞技小高潮。5月10日至16日，国信证券、开源证券、信达证券等10余家券商扎堆举办策略峰会或上市公司交流活动，且上海成为办会的热门首选地。5月中下旬至6月初，还会有中银证券、东兴证券等一批券商策略会集中召开。

今年的中期策略峰会，多数券商聚焦市场及行业关注的热门话题，如中美关系、碳中和、芯片、医美、新能源汽车等领域。其中，“碳中和”牢牢占据C位，成为今年各家策略会关注度较高的议题。

上海成策略会聚集地

5月10日至16日，多家券商密集举行中期策略会，同台竞技，各显策略神通。

据记者不完全统计，已有信达证券、中泰证券、方正证券、华创证券、国信证券、长江证券、浙商证券、华安证券、西部证券、开源证券等10家券商举办中期或夏季策略会。另外，还有华泰证券、东北证券等2家券商举办两场上市公司的交流活动。

从举办地点来看，近期的多场券商策略会不约而同选择在上海召开。如此集中的时间、密集的场次，也让上海的一些办会场地繁忙不已。

“上海一直是券商办策略会的热门地。2020年新冠疫情期间，由于当地较成熟的防控治理实力，这种情况更为凸显。其实策略会举办的地点，每年并不是固定的。各家券商会根据峰会规格、疫情防控、办会节奏、邀请客户等实际情况做合适的调整。”华东某分析师对《国际金融报》记者分析。

5月下旬，东兴证券、中银证券、华西证券、东吴证券等券商的策略会将“接棒”举行。中信证券、华泰证券、东方证券等券商的策略会也将在6月初举办。除部分券商选在南京、成都等地外，上海依然是这些券商青睐的办会首选地。

碳中和关注度最高

细数今年券商策略会聚焦的主题，多数为市场及行业关注的热门话题，如中美关系、碳中和、芯片、医美、新能源汽车等领域。其中，“碳中和”牢牢占据C位，成为今年各家策略会关注度较高的议题。

如东兴证券、中银证券将于5月19日举行中期策略会，两家均设置碳中和相关议题，分别为《碳中和目标下的投融资机遇与挑战》《碳中和背景下的能源转型与革命》。

中银证券发布的碳中和系列报告指出，从能源消费层面，碳达峰、碳中和蕴含着两方面的含义：其一，是能源使用效率或者说单位GDP能耗的下降；其二，是能源结构的变化，即化石能源使用的减少，清洁能源使用的增加。此外，碳达峰、碳中和还给新能源汽车相关产业以及制造业技术改造投资带来了广阔的空间。

具体来说，谈及碳中和主线，信达证券的中期策略研报显示，光伏大赛道方兴未艾，技术迭代驱动设备高增长；锂电受益全球电动化趋势，设备需求有望高增。氢能源高举“双碳”旗帜发展驶入快车道；核电重启高增通道，助力实现“双碳”目标。

某中型券商研究所从业人员对《国际金融报》记者表示：“这次碳中和是公司领导选定的主题，同时在今年也确实比较热门。对于紧跟市场热点的研究所来说，议题的拟定会先有统筹的考虑，也会设置关注度较高的一些话题，为峰会增加更多的人气值，同时也意在更好地展现公司整体的投研实力。”

股市或走出长牛慢牛

作为卖方研究的常规动作，券商举办中期策略会，不但展现上市公司及投资者之间的联动能力，也透露出诸多宏观趋势研判及下半年投资风向标。已召开策略会的多家券商带来了最新的投研观点。

在国信证券2021年中期投资策略会上，国信证券经济研究所副所长、宏观与固定收益首席分析师董德志表示，就国内宏观经济而言，今年3月是经济增长重新上行的拐点，二季度后经济增长会逐渐恢复正常，近两年平均增速可能会到5.8%。后市大类资产配置方面，坚持股票优于商品优于债券的判断。

“2021年开年政策选择继续支持经济增长，后期通胀压力可能会提升，预计7、8月份政策或将转移到防范通胀方向，货币市场利率可能上行，到三季度或许会出现公开市场操作利率的上调。”董德志在谈及通胀压力时表示。

策略方面，国信证券经济研究所首席策略分析师燕翔表示，对比海外成熟市场，A股未来走出长牛慢牛的条件已经开始具备；2021年基本面重要性远大于流动性，判断二季度后A股市场会有年内第二波主升浪行情。

“参考美股历史表现，股市走出长牛慢牛行情需具备四大核心驱动力。”燕翔指出，一是上市公司盈利能力显著增长，这也是最核心驱动力；二是上市公司通过分红和回购更加注重股东回报；三是利率下行估值缓慢提升，但长期看这不是最重要的；四是股市脱敏短期经济波动。

挖掘优质投资赛道

投资板块层面，在2021夏季策略会上，方正证券策略首席分析师胡国鹏表示，要去伪存真抓住不变的主线，聚焦高景气与低估值板块。高低估值切换，低估值行业今年明显面临估值修复，低估值行业今年相对表现较好，其中包括银行、房地产、煤炭、钢铁、建材等，而高估值的食品饮料、新能源等行业估值调整幅度较大。

如何研究与研究什么同样重要。在带来各行业前瞻观点的同时，投研方法论的分享，也成为券商中期策略会的一个热门方向。

如何挖掘长期优质赛道？在华安证券中期策略会上，华安证券研究所所长助理、策略首席分析师郑小霞分享团队最新研究成果：科技前沿领域的四维追踪和制造升级的S型投资路径。

她提出，运用四维追踪体系可以追踪前沿领域最新变化，捕捉二级市场可能爆发的投资机会；而S型投资路径则是利用世界竞争力因子和成长潜力因子对制造业行业归类，并遴选出未来的优质赛道。

此外，在开源证券2021中期策略会上，针对近期市场热议的中小市值是否被“抛弃”的讨论，开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜指出，从卖方分析师的视角，中小市值公司不是被“抛弃”，而是在回归中小盘研究的常态。中小盘研究的精髓就是运用策略思维去选股，即从众多上市股票中寻找合适标的，框定一个股票池，再根据公司研究和行业研究框架，挑选出个股。从方法论来讲，研究哪家公司比怎么研究一家公司更重要，中小市值研究的任务就是如何在海量的公司中找到值得研究的标的。

(责编：赵超、吕骞)