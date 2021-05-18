朱灯花

5月14日，A股震荡反弹，券商板块领涨。其中，浙商证券、光大证券、中金公司、财达证券、湘财股份等多只股票涨停。

此前A股行情低迷，券商概念股一路走低，2020年和今年一季度业绩向好也推动不了股价上升，甚至有公募等机构在一季度清仓减持。

对于近期市场走势，国盛证券指出，各路资金或期待七月“百年大庆”的上涨行情，那么五月下旬或是较好的布局期。操作上，以逢低布局为主，沪指3380点附近或有较好的加仓机会，规避高位的周期类题材，低位的券商等金融类或具备更好的安全边际。

机构为何减持

从机构一季度持仓情况来看，对券商股减持明显，减持机构主要是公募基金。49只券商概念股被机构剔除（即清仓），剔除的股票数量共计67.26亿股，所对应的市值共计1014.68亿元。

从剔除机构数量来看，1140家机构剔除中金公司，剔除1342万股，对应市值共计10.1亿元，占流通股比例5.16%；952家机构剔除东方财富，剔除5.03亿股，对应市值156亿元，占流通股比例5.84%。

从剔除股份所对应的市值来看，中信证券被676家机构剔除，剔除6.14亿股，对应市值181亿元，占流通股比例6.26%；机构还剔除了招商证券和华泰证券，所对应的市值均接近50亿元。这些被机构“抛弃”的头部券商，又被多家评级机构评为“买入”或“增持”。

券商概念股为何表现低迷？为何遭到公募等机构资金抛弃？私募排排网基金经理夏风光在接受《国际金融报》记者采访时表示，券商行业历来自带beta属性，春节后主要指数都出现不同程度下滑，市场对券商行业价格波动趋于谨慎，这是导致券商板块走势低迷的关键因素。

把脉投资总经理许琼娜向《国际金融报》记者分析，券商股价低迷主要因为当前券商ROE（净资产收益率）普遍不高，不被机构看好。但券商等强周期性板块历来都是周期低潮时，ROE低、PE（市盈率）高；周期巅峰时，ROE反倒高企、PE下降。周期股要盈利，只能是周期低潮时买高潮时卖，这才是周期股投资规律。

格上旗下金樟投资研究员董海博向《国际金融报》记者分析，券商股的行情往往与牛市有关。其主要原因在于，牛市的到来会吸引大量散户贡献交易费用，2020年和2021年1月份市场情绪比较高昂，两市成交额也比较高，但在1月以后，A股市场进入调整、震荡的阶段，没有对于牛市的一致预期，没有对于交易额提升的一致预期，券商股自然遭到减持。

抄底时机到来？

伴随A股的“先扬后抑”，2021年券商股也经历了“过山车”行情，2月18日后震荡走低。从A股大盘来看，1月4日至2月10日，反映A股整体走势的沪深300指数涨逾11%，2月18日至今跌近14%。券商板块市盈率（TTM，整体法）也不断下降，2月10日最高为26.08倍，5月10日为18.88倍。

从券商股业绩指标来看，2020年和2021年一季度业绩均表现不错，呈现向上分化态势。2020年券商概念股实现归母净利润1648亿元，同比增加35%；去年平均净资产收益率（整体法）为8.4%。2021年一季度券商概念股归母净利同比增逾28%至478.7亿元，平均净资产收益率（整体法）为2.24%。

公募基金一季度明显抛售券商股，中小投资者要不要抄底，需要注意哪些风险？许琼娜向《国际金融报》记者直言：“这是每次行情低迷时都会发生的状况，但行情也往往在绝望中产生。”2015年1月、2018年3月，均出现公募基金大幅增持券商，后市行情要么转向狂热，要么转向结束。所以，公募增持券商不一定是好事，而公募减持券商到低配也可能是行情降至冰点的提醒，反倒是好事。

“实际上券商一季报普遍较为出色，营业收入和净利润增速平均接近三成。其中，龙头券商的增速优于平均水平，市场的资源在逐渐向优势券商倾斜。”夏风光预计，在资本市场改革、创新业务不断发展等因素驱动下，券商行业仍然有较大成长空间。未来头部券商胜出的机会较多，也不排除并购重组会给中小券商带来的交易性机会。但是，也应该注意到行业集中度加速提升带来的激烈竞争，以及金融合规要求不断提升下证券公司合规风险。

“中小投资者当前投资券商股仍是较好时机，只是券商板块历来以股价高弹性著称，所以在券商股没有大幅上攻之前，先亏20%都是可能的。所以，承受不了股价高波动的投资者，可能需要采用大跌时再入场定投的方式来缓解心理压力。”许琼娜提醒道。

董海博表示，虽然4月以来流动性有小幅边际宽松，但信用收紧仍然是大趋势，短期来看，难有大笔资金集中进入A股市场，因此不建议中小投资者抄底券商股。如果要抄底，也要注意控制仓位，选择跌幅深、估值低、赔率高的标的。

(责编：赵超、吕骞)