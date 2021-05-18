夏悦超

近日，有关“跨境理财通”的业务试点细则出炉，总额度暂定为1500亿元人民币，单个投资者投资额度为100万元，该项业务的开通将会成为继QDII（合格境内机构投资者）、QFII（合格境外机构投资者）、内地香港基金互认等产品之后又一跨境机制。

据悉，“跨境理财通”分为“北向通”和“南向通”。其中，“北向通”投资产品范围包括经内地公募基金管理人和内地代销银行评定为“R1”至”“R3”风险的公募基金。

跨境理财通细则落地

日前，中国人民银行广州分行、中国人民银行深圳市中心支行、广东银保监局、深圳银保监局以及广东证监局、深圳证监局共同发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》（下称《意见》）。

至此，历经两年多的《意见》正式出炉。所谓“跨境理财通”业务指粤港澳大湾区内地和港澳投资者通过区内银行体系建立的闭环式资金管道，跨境投资对方银行销售的合资格投资产品或理财产品。

根据《意见》，“跨境理财通”分为“北向通”和“南向通”。其中，“北向通”指港澳投资者在粤港澳大湾区内地代销银行开立个人投资账户，通过闭环式资金管道汇入资金购买内地代销银行销售的投资产品；“南向通”指粤港澳大湾区内地投资者在港澳销售银行开立个人投资账户，通过闭环式资金管道汇出资金购买港澳销售银行销售的投资产品。

据了解，“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元人民币。并对单个投资者实行额度管理，投资额度为100万元人民币。

东莞证券研究指出，“跨境理财通”方案有利于打造粤港澳优质生活圈，有利于促进粤港澳大湾区居民个人跨境投资便利化，有利于促进我国金融市场对外开放，促进内地与港澳社会经济共同发展。

更多资金可流入公募QDII

“跨境理财通”不仅丰富了跨境投资的产品线，在某些投资区域也与QDII基金有相似之处，内地投资者不光可以通过QDII基金投资海外市场，粤港澳大湾区的内地投资者还可有机会购买港澳销售银行销售的投资产品。

同时，北上资金也可以借道“跨境理财通”投资国内市场，进一步实现资产全球化配置。《意见》提及，“北向通”投资产品范围包括：内地理财公司（包括银行理财子公司和外方控股的合资理财公司）按照理财业务相关管理办法发行，并经发行人和内地代销银行评定为“一级”至“三级”风险的非保本净值化理财产品（现金管理类理财产品除外）；经内地公募基金管理人和内地代销银行评定为“R1”至“R3”风险的公开募集证券投资基金。

目前，境内QDII基金额度有限，且整体投资收益较为平庸，一些QDII基金出海投资多年却一直亏损，直到近一年收益才悉数回正。东方财富Choice数据显示，截至今年一季度末，市场存续的QDII基金规模刚过2400亿元，截至5月7日，年内平均收益率为4.8%，油气类QDII基金取得不错业绩，暂时领跑全市场基金表现。

外汇管理局官网数据显示，截至今年一季度末，合格境内机构投资者证券类（包含公募基金和券商）共有67家，合计671.80亿美元额度。其中，公募基金公司是证券机构中获批QDII额度的主力军，合计获批额度超过540亿美元。

有业内人士指出，“跨境理财通”业务在投资类别上可能与QDII基金相同，而“北向通”也能给公募基金带来一部分的增量资金。

上投摩根基金认为，“北向通”投资产品包含了“R1”至“R3”风险的公募基金，覆盖符合条件的境内货币基金、固收类基金、偏债混合类等不同类别和策略的基金。这也意味着符合“北向通”要求的港澳地区个人投资者，将获得更多中低风险基金产品的选择。而随着业务试点的进一步推进，内地基金管理人也将研发符合“北向通”客户群需求的特定策略及产品。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，跨境理财通提升了便捷度，投资者可以直接跨境自主选择理财产品，对公募QDII而言，可以拓宽投资渠道，提升投资自主性，降低产品结构比较单一分散的风险。另外，资金汇划可使用人民币跨境结算，资金兑换在离岸市场完成。在资本市场逐渐开放的背景下，跨境理财通或成为QDII补充，有利于提升产品吸引力与满足投资者的投资需求。

(责编：赵超、吕骞)