马云飞

没有任何悬念，在“野蛮人”TCL家电步步紧逼之下，历时123天，奥马电器最终还是“易主”。

5月10日晚间，奥马电器发布公告称，TCL家电集团近日取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选聘以及TCL家电集团关于取得公司控制权意愿等情况因素，公司控股股东变更为TCL家电集团，TCL实业控股股份有限公司持有TCL家电集团100%股权，公司实际控制人变更为李东生。

5月11日，奥马电器一字涨停，报收5.84元，当日总市值63.31亿元。

TCL家电步步为营

TCL家电围猎奥马电器股权最早始于1月8日。

彼时，前者正式联手中新融泽，连续增持奥马电器的股份，截至2月1日，持股比例增至10%。历时4个月后，目前TCL家电集团及其一致行动人持有占公司总股本24.19%的股份，为第一大股东。第二大股东赵国栋及其一致行动人持有11.03%股份，但均处于司法冻结及轮候冻结状态。

实际上，对于TCL家电的“执意”入主，奥马电器原实控人赵国栋始终持反对意见，曾多次阻止TCL家电举荐的非独立董事进入公司董事会。不过从结果来看，在整场股权争夺战中，最终以TCL家电胜出，赵国栋出局而告终。

若梳理时间线不难发现，TCL家电拿下奥马电器的实控权，可谓“一波多折”，步步为营。2月初，奥马电器股权争夺战打响。2月5日，TCL家电曾以持股10%的股东的身份，向奥马董事会提议召开临时股东大会。不过，之后奥马电器以提议的股东的持股数量不符合拒绝召开股东大会。

但TCL家电并未就此放弃。2月22日，在持股比例到达10%后，其分别向奥马电器董事会和监事会提出召开临时股东大会，并增补胡殿谦与徐荦荦为非独立董事。不过，奥马电器并未坐以待毙，而是以“绕开董事会提请存在程序瑕疵”和“前后两次提请主体不一致”为理由再次拒绝了TCL家电。

再次被拒后，3月3日，TCL家电启动对奥马电器的第五次增持，增持完成后，TCL家电及其一致行动人中新融泽合计持有奥马电器股份21206.6821股，占总股本的19.56%。其中，作为第一大股东的TCL家电，持股比例为17.43%，超越奥马电器现实控人赵国栋及其一致行动人所持的12.31%股份。

3月23日，奥马电器称4月9日将召开临时股东大会，审议增补第四届董事会非独立董事的议案。相隔不到20天，TCL家电提名的两名候选人徐荦荦、胡殿谦当选奥马电器的非独立董事，正式进入董事会。彼时，奥马电器的董事长仍为赵国栋。

在董事会占据2个席位后，奥马电器的董事会成员由5名增加至7名，这也意味TCL将正式介入奥马电器的日常经营和重大表决。5月5日，奥马电器董事会换届，来自TCL方面的胡殿谦当选奥马电器董董事长，并代行董事会秘书一职。此外，自2016年加入TCL电子控股有限公司的王浩出任奥马电器总经理兼任财务总监。

5月11日下午，就公司实控人变更等相关问题，《国际金融报》记者联系奥马电器董秘办公室，不过，截至发稿前未得到进一步回应。

家电行业分析师刘步尘对记者表示，短期内，奥马电器管理层或保持不变，但两年内或面临大调整，由TCL委派总裁职位。TCL家电也可能在未来3年内借壳上市，奥马电器有可能改名为TCL家电。

奥马重聚冰箱业务

公开信息显示，作为广东白电巨头，奥马电器创立于2002年，2012年于中小板上市，主营业务为冰箱的制造和销售，其冰箱业务超过七成的营收来自海外市场，2009年至2019年公司连续11年蝉联中国冰箱出口冠军，连续12年稳居冰箱出口欧洲第一，被外界誉为“冰箱业出口大王”。

目前，奥马电器主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。2020年，奥马电器实现营业收入83.45亿元，比上年同期增长12.89%，但净利润告亏5.39亿元，比上年同期下降1112.86%；扣非净利润5.1亿元，比上年同期下降3037.03%。

具体来看，2020年，奥马电器的冰箱业务板块实现营业收入83.36亿元，较上年同期增加16.09%，占全营收比例达99.89%。相比之下，营收占比不到1%的金融科技板块实现营业收入856.16万元，同比下降95.96%。

“公司未来将聚焦冰箱主业发展，尽快完成金融科技业务板块相关资产业务的剥离工作，授权董事会成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组尽快组织制定并推进交易方案、落实相关具体工作。”奥马电器在上述公告中如是表示。

在刘步尘看来，奥马电器以冰箱生产及销售为核心业务，将奥马电器纳入麾下，无疑将增厚TCL家电在白色家电领域的竞争实力。“冰箱业务对TCL家电来说价值较大，虽然TCL这些年也在做冰箱，但面对类似海尔、美的等强大的竞争对手，这部分业务不温不火”。

资料显示，自1981年至今，作为家电领域的知名品牌，TCL集团业务不断发展，已涵盖了电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、半导体显示等多个领域，成立于广东惠州，与奥马电器所在的中山市相距不到200公里。2018年12月，TCL集团启动重组，家电业务被从上市公司剥离。

根据刘步尘的表述，预计未来TCL家电业务布局的重心将逐步由目前的安徽合肥转移到广东中山，且不排除奥马品牌下一步推出洗衣机、空调、小家电产品的可能。

“实际上，相比于冰箱业务，TCL家电或更看重奥马电器是一家上市公司。”一位家电行业资深人士亦对记者表示，在TCL集团的整体架构中，如今TCL家电仍游离在上市平台之外，若能取得奥马电器控制权，将助其重返资本市场，“未来李东生一定会谋划家电板块的再次上市”。

(责编：赵超、吕骞)