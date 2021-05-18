◎ 记者 蔡淑敏

“宠物盲盒”事件再次上演。

据苏州市小动物保护志愿者协会官方微博5月11日发文，在成都宠物盲盒事件后，发生了大量同类违规快递的拒收，在苏州中通的中转站也被发现了死亡的宠物幼崽。

5月12日，苏州市邮政管理局发布的情况通报显示，5月11日下午接到群众举报后，执法人员第一时间赶赴现场调查，到达现场时，发现宠物盲盒快件13件，动物已死亡。

中通快递方面向《国际金融报》记者表示，目前，中通快递江苏省管理中心正在配合属地邮政管理局调查，详情以官方公布的信息为准。

乱象再现

据新京报5月11日报道，继成都“宠物盲盒”事件后，江苏苏州虎丘区一中通快递站又被发现活体猫狗快递。志愿者发现30个塑料快递筐有21只猫狗已死亡，尸体臭味浓烈；7只存活的猫狗也有不同程度疾病，被送医治疗。

针对这一事件，苏州市邮政管理局发布情况通报：5月11日下午，接到群众举报苏州中通快递中转站出现宠物盲盒后，苏州市邮政管理局执法人员第一时间赶赴现场调查。下午三点到达现场时，发现宠物盲盒快件13件，动物已死亡。面单信息显示，该批快件于2021年5月5日发出，寄件人地址为邳州市官湖镇双沟村，于7日到达成都中转部，8日被成都中转部退回至寄件人，因错分被发往苏州中转部。

《国际金融报》记者从中通快递方面获悉，苏州出现的这一批活体动物快递是成都“宠物盲盒”事件后续延伸出来的问题。中通全网停发后，这批在途中就退回处理了。

参与此次救助工作的志愿者、苏州领养日平台负责人马天天在接受《国际金融报》记者采访时表示，不太清楚此次苏州中通网点出现的活体动物快件有多少个，但据她了解，送去无公害化处理的尸体是21个，带走送到医院的是11个，加起来是32个。

中通相关人士向记者表示，目前这批已经处理结束，已配合苏州小动物保护协会送到宠物医院，至于已经死亡的小动物，中通也配合小动物保护协会由有资质的公司进行无公害处理。

马天天也向记者表示，中通快递承担后续责任，包括存活下来的小动物的治疗费用，中通苏州负责人明确表示由他们来负责。

是否违法

“宠物盲盒”一事起源于本月初。5月3日，中通快递成都荷花池网点违规揽收大量活体猫狗快件，被动物保护人士拦截，随后引发舆论关注，监管部门也快速介入调查。

5月4日，中通快递作出回应，并向公众道歉，称“获悉信息后，集团总部和四川省管理中心第一时间成立工作组。经调查核实，这批活体动物系平台电商客户线上销售，中通快递成都荷花池网点违规揽收”。

另外，中通快递决定自5月5日起，采取三项整改措施，包括涉事网点暂停快递揽收业务；相关负责人停职检查，扣除其全年绩效奖金；以及在全网中心和网点展开多个专项培训。

5月8日，成都市邮政管理局对涉事企业作出行政处罚：四川佳慧物流有限公司（中通快递成都荷花池网点）在寄件人未提供合法安全证明的情况下，违规收寄活体动物，被处以罚款30000元；成都中竞物流有限公司（中通快递四川省管理中心）在快件安全保障方面对四川佳慧物流有限公司（中通快递成都荷花池网点）未实行统一管理，被处以罚款50000元。

北京市康达律师事务所律师韩骁向《国际金融报》记者表示，根据《中华人民共和国邮政法实施细则》第三十三条，“禁止寄递或者在邮件内夹带下列物品”中就包括“各种活的动物”。同时该法规明确，“符合邮电部特准交寄规定并确保安全的，可以收寄”。《禁止寄递物品管理规定》将“濒危野生动物及其制品，如象牙、虎骨、犀牛角及其制品等”列入了《禁止寄递物品指导目录》，不包括猫、犬等无攻击性、无毒害性的活体动物。因此，濒危野生动物之外的活体动物不属于“禁止寄递”物品，而是属于“限制寄递”物品。快递企业寄递濒危野生动物之外的活体动物并不违反上述规定。

但是，根据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，运输动物的单位和个人，必须做好动物的免疫、消毒、检测等工作，向所在地动物卫生监督机构申报检疫，附有检疫证明。从事动物运输的单位、个人以及车辆，应当向所在地县级人民政府农业农村主管部门备案，妥善保存行程路线和托运人提供的动物名称、检疫证明编号、数量等信息。所以，寄递活体动物的应该对动物进行检疫。如果经调查，发现快递企业未对寄递的活体动物进行免疫、消毒、检测等工作，则违反了《中华人民共和国动物防疫法》。

此外，此次“宠物盲盒”事件在一定程度上也反映了目前我国在动物保护法律方面的不足。

韩骁表示，关于动物保护，我国目前仅有一部野生动物保护法对动物保护的相关问题作出了直接规定，目前并没有一部综合性的动物保护法。另外，我国目前现行法律如民法典、野生动物保护法，仅对动物致人损害和野生动物保护进行了重点规制，侧重点在于管理，更注重公共卫生安全问题及社会秩序问题，而普通家养动物自身受损却并无任何有效救济途径，作为“财产”的家养动物受损时，饲主一般也仅能以财产损害赔偿纠纷提起诉讼。虽然此前已有专家学者就动物保护和反虐待动物提出过相关立法的专家意见稿，也引起了巨大的反响，但最终因为种种原因，并未能实现相关立法，或许正是因为此处的法律空白，才导致虐宠新闻、遗弃动物事件频发却无强有力的措施予以干涉。

盲盒经济变质

此次“宠物盲盒”事件再次引发大众对“盲盒经济”的关注和讨论。盲盒，是指消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子，具有随机属性，只有打开才会知道自己抽到了什么。

由于其不确定性，盲盒会刺激消费者重复购买，甚至会让人上瘾。近两年来，盲盒经济风靡，市场快速发展。根据第三方机构Mob研究院发布的《2020盲盒经济洞察报告》，我国盲盒行业至少还会迎来5年的高速增长期，预计2024年盲盒行业市场规模将翻2倍，达300亿元。

盲盒概念也早已从潮玩扩展到其他领域，餐饮、美妆、旅游、考古、文创、萌宠等多个行业均推出盲盒产品，一时之间“万物皆可盲盒”。

但与此同时，火爆的盲盒经济也催生出了各类乱象。

在此次引发舆论声讨的“宠物盲盒”中，宠物被装在盒子或者塑料箱里被运输，由于运输环境恶劣，缺乏空气流通，极容易造成盒内的动物染上疾病，甚至死亡。

在旅游行业，今年“机票盲盒”大火。五一之前，多家航司和OTA纷纷推出机票盲盒，新颖的玩法、未知的目的地和不到百元的低价，吸引了大量年轻人的关注。五一之后，不少消费者反映，机票盲盒存在难以兑现、时间不确定、航班较冷门等问题。而中消协此前便点名“机票盲盒”，称很多经营者只想着蹭盲盒的营销热度，将这一模式当做清库存工具，不仅损害了消费者利益，同时也不利于行业健康发展。

快递行业专家赵小敏表示，从文具盲盒到宠物盲盒，从线下到线上，一些人想在大潮之下捞上几桶真金，但绝不是“万物皆可盲盒”。对于新模式诱发的新问题，有针对性地直击法律法规制度短板、漏洞，精准施策，盲盒才能良性发展，发挥好经济和社会效益。

韩骁向《国际金融报》记者表示，目前盲盒营销仍处于法律无法监管的灰色地带，在法律尚未完善前，各主体应从不同角度履行相关义务，以整治该领域出现的乱象。

韩骁建议：第一，市场监管部门要加强对于盲盒这种新型经济领域的监督和指导，及时研究出台有针对性的措施，引导消费者树立正确的消费观念。同时也要加强对通过盲盒销售欺诈消费者的经营者进行处罚。第二，电商平台要利用自己的信息优势与技术优势，加强对于电商平台中的盲盒销售的监管。对于可能涉嫌违法违规，侵害消费者合法权益的盲盒的销售行为要予以制止。第三，快递公司要提高检查能力。严控对禁运物品的违规运输。对于合规托运的活体动物，必须做好防疫、消毒和检测等工作，如在运输过程中出现动物死亡，要做好无害化处理，并承担动物防疫相关责任。第四，消费者应该保持理性消费。自觉抵制不尊重生命的宠物盲盒，对于购买的商品要谨慎思考，不能一味地追求刺激，不能一味地沉浸于盲盒带来的“惊喜”之中。

(责编：赵超、吕骞)