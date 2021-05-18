张佳欣

原标题：气候变化或危及全球三分之一粮食产量

众所周知，气候变化会对农业和畜牧业产生负面影响，但关于地球上哪些地区会受到影响，或者最大风险可能是什么，人们几乎没有科学认知。芬兰阿尔托大学发表在《一个地球》杂志上的最新研究表明，如果不削减温室气体排放，按照二氧化碳的增速，到本世纪末，全球三分之一的粮食将陷入零产量状态，即粮食脱离了安全的气候空间。

农业畜牧业缺乏适应气变的时间

在这项研究中，研究人员将安全气候空间的概念定义为当前有95％的农作物出产的地区，这要归功于降雨、温度和干旱这三个气候因素的综合作用。

阿尔托大学全球水与食品问题教授马蒂·库姆说：“好消息是，如果我们共同减少排放，那么全球变暖将被限制在1.5—2摄氏度，只有一小部分粮食生产将面临迄今未见的状况。”

降雨和干旱的变化以及气候变暖尤其威胁着南亚、东南亚和非洲萨赫勒地区的粮食生产。这些地区也缺乏适应不断变化的气候条件的能力。

该论文的另一位主要作者、博士生马蒂亚斯·海诺说，据我们所知，粮食生产是在一个相当稳定的气候下发展起来的，那是在上一个冰河时期之后的缓慢变暖的时期。温室气体排放的持续增长可能会创造出新的条件，粮食作物和畜牧业生产将没有足够的时间来适应。

发展中国家将遭受更沉重打击

这项研究使用了两种未来的气候变化情景：一种是二氧化碳排放量大幅减少，将全球变暖控制在1.5—2摄氏度；另一种是排放量持续增长。考虑到社会适应变化的能力不同，研究人员评估了气候变化将如何影响27种最重要的粮食作物和7种不同的牲畜。

结果表明，不同国家和大陆存在不同威胁。在所研究的177个国家中，有52个国家的整个粮食生产未来将保持在安全的气候空间内。这些国家包括芬兰和大多数其他欧洲国家。

而如果不做出改变，贝宁、柬埔寨、加纳、几内亚比绍、圭亚那和苏里南等国家将受到沉重打击，目前高达95%的粮食产量将落在安全气候空间之外。令人担忧的是，与富裕的西方国家相比，这些国家适应气候变化的能力也明显较弱。总体而言，全球20%的农作物产量和18%的畜牧业产量受到威胁，它们位于适应变化能力较低的国家。

森林和冻土等生态环境受影响

研究人员估计，如果二氧化碳排放得到控制，到2100年，当今世界上最大的气候带，横跨北美北部、俄罗斯和欧洲的北方森林，将从目前的1800万平方公里缩小到1480万平方公里。如果不能减少排放，那么这片广袤的森林将只剩下大约800万平方公里。北美的变化将更加戏剧性：2000年，该区域森林覆盖大约670万平方公里；到2090年，它可能会缩小到三分之一。

如果气候变化得不到控制，估计北极冻土带的情况会更糟糕，甚至将会完全消失。与此同时，研究人员估计热带干旱森林和热带沙漠地区的面积也在增长。

库姆说，如果我们任由排放量增加，沙漠地区的增加尤其令人担忧，因为在这些条件下，没有灌溉几乎什么都不能生长。到本世纪末，我们可能会看到全球超过400万平方公里的新沙漠。

虽然这项研究首次全面审视了当今粮食种植的气候条件，以及气候变化在未来几十年将如何影响这些地区，但它传递出的重要信息并不是独一无二的：世界需要紧急行动。

海诺说，我们需要减缓气候变化，同时提高粮食系统和社会的韧性，我们不能把弱势群体抛在身后，粮食生产必须是可持续的。

(责编：赵竹青、吕骞)