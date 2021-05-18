5月14-16日，在国家科学技术部重大专项司、国家卫生健康委员会科教司、国家中医药管理局科技司、中国科学院重大专项任务局、中国工程院医药卫生学部的指导下，由未来移动通信论坛和中国中医药科技发展中心联合主办的“第四届未来中医药论坛——高科技助力中药高质量发展战略研讨会”在四川省成都市召开。

会议集聚了中医药领域和信息领域的专家，进行了跨学科、跨领域深度交流，张伯礼、邬贺铨、陈凯先、王广基4位院士通过线上、线下形式分别作了主旨报告；胡镜清、陈士林、王一涛、赵军宁、程翼宇、杨明、彭成等中医药领域专家，叶甜春、尤肖虎、杜晓黎、詹榜华、李昕欣等信息领域专家做了主题发言和研讨。

中国工程院院士张伯礼表示，新型大中药产业具有重大的综合效益，因此要优化工业农业产业结构，增加城镇就业岗位，推动农民就地就业，促进脱贫致富，推动生态环境保护，保障医疗卫生体制改革，提高人民群众生活质量。

在张伯礼看来，中医药发展的瓶颈问题，一是中医药整体服务能力比较薄弱；二是中医药科研能力和水平有待提高；三是中医药评价体系急需建立；四是中药材质量及资源可持续发展有待提升；五是中医药骨干人才相对欠缺。

论坛分析了中医药产业发展的现状与未来趋势，聚焦高质量中药内涵、要素与瓶颈，高质量中药的价值与需求评估，中药产业高质量发展对技术装备需求等议题，形成了以下五点共识：一是中药需要高质量发展。二是中药高质量发展的目标是更高水平地确保中药安全、有效与质量可控。三是多领域多技术跨界融合是实现中药高质量发展的必然路径和技术保障。四是积极推进全产业链中药高质量发展区域先行先试。五是中药高质量发展需要加强政策支持。（记者 马爱平）

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