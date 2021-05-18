张 毅 王 尧 程远州 李 刚

原标题：三地同心 乘风破浪（大湾区 大未来）

广东省中山市翠亨新区。本报记者 张武军摄

南海之滨，珠江两岸，粤港澳大湾区建设如火如荼。

这是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是推动“一国两制”事业发展的新实践。

“要抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动三地经济运行的规则衔接、机制对接，加快粤港澳大湾区城际铁路建设，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动，提升市场一体化水平。”习近平总书记指出。

中央要求，湾区所向，三地齐发。

从推进基础设施互联互通到提升市场一体化水平，从探索科技创新合作到谋划构建协同发展的产业体系，从鼓励港澳青年“北上”发展到打造宜居宜业宜游的优质生活圈，近4年来，粤港澳三地同心，紧抓机遇，乘风破浪，有序推进，一个发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群正在加速形成。

交通互联，打造“1小时生活圈”

5月3日，广州地铁7号线西延顺德段北滘新城站焊接施工现场，机器轰鸣、热火朝天，工人们在假日里加班赶工。

“机电安装已到攻坚期，所有人都在撸起袖子加油干，确保年底建成通车。”来自中铁二局的黄婷婷说，这也算是她“为自己建设的地铁线”——顺着这条线路，她从佛山顺德的工地回到位于广州市区的家中，再无需转车。

沿着地铁线，“广佛同城”从经济发展的概念成为人们切身感受的现实。以基础设施“硬联通”加速融合发展“软联通”，“广佛同城”的发展格局，正是粤港澳大湾区“9+2”城市群阔步向前的必由之路。眼下，大湾区正在加速构建“A”字形交通主骨架，打造以高铁、城际铁路、高速公路等为主体的多层次快速交通体系，全面实现广佛、深港、珠澳三极之间1小时左右通达。

打开地图，找到位于粤港澳大湾区城市群几何中心的广州南沙，大湾区“1小时生活圈”交通网一目了然。作为众多陆海线路的交汇点，这里正成为大湾区重要的交通枢纽。

今年底，南沙自贸区的人们便可乘坐时速高达160公里的广州地铁18号线，半小时内抵达广州中心城区。这条线路向北延伸，未来将与广州东至花都天贵城际铁路贯通，向南则将与南沙至珠海（中山）城际铁路贯通，成为大湾区珠江西岸城市的“超级竖轴”。

按照规划，广州地铁22号线也将经由南沙，进一步与东莞、深圳衔接，广深这两座超“2万亿元级”经济体量的城市将在地铁上实现“牵手”。另外，作为全国“八纵八横”高铁网沿海通道组成部分的深茂铁路现已开工，其中的深江段便经过南沙。

内伶仃洋海阔天舒。从深中通道中山市马鞍岛登陆点眺望，一排排巨大的桥墩延伸向水天一色处。长约24公里的深圳至中山跨江通道，是继港珠澳大桥之后又一个连通珠江口东西两岸的重大工程，建成后，从深圳宝安国际机场到中山翠亨新区的车程，将从目前的两个小时缩短至20分钟左右，成为连接“深莞惠”与“珠中江”两大经济圈的公路直连通道。

“目前工程进展顺利，海底隧道已完成西端8节沉管安装，占总量的1/4，伶仃洋大桥主塔也已施工至210米高程。”深中通道项目总工程师宋神友介绍，该工程将于2024年建成通车，届时，内伶仃洋海域上有黄埔大桥、虎门大桥、南沙大桥，下有深中通道、港珠澳大桥，共5条跨江跨洋通道，将给两岸城市带来融合发展的巨大空间。

不止陆上交通。广州港集团副总经理宋小明介绍，随着深水航道拓宽工程全线投入使用，南沙港实现了10万吨级和15万吨级船舶双向通航、自由抵港，开通的集装箱驳船支线已基本覆盖珠三角港口群，30个无水港更是将集货敛货体系辐射到广西、贵州、云南等泛珠三角地区。贯穿江门、中山、佛山和广州四座城市，并可连接国家铁路网络的南沙港铁路将于今年通车，海铁联运“最后一公里”即将打通。

以南沙为圆心，粤港澳大湾区立体交通网越织越密、越联越通，“1小时生活圈”基本形成，“轨道上的大湾区”成为现实；总长5000多公里，核心区密度达每百平方公里8.9公里的高速公路；一年超两亿人次的旅客吞吐量和超8000万标箱的集装箱吞吐量，成为全球最繁忙的空域和港口群之一……

规则衔接，变制度差异为改革红利

5月5日上午，深港边界莲塘/香园围口岸，一辆满载货物的深港跨境货车从进入查验区到通关放行，用时不到半分钟。目前，“合作查验、一次放行”“一地两检”等创新举措正在广东各口岸推广，2/3的出入境旅客基本实现排队不超过30分钟。

同一天晚上，在熙熙攘攘的珠海拱北海关，来自广州的游客何欣怡正在办理通关手续。这个“五一”假期的澳门游让她心满意足，通行证在自助通关机上轻轻一划，出示健康码，她便完成了通关手续。登上广珠城际铁路，一个多小时就能回到广州。

与此同时，在珠海横琴中医药产业园工作的王建斌正在横琴口岸通关返澳。通过珠澳两地实行的“合作查验，一次放行”旅客卫生检疫模式和两地健康码的互转互认，他每天早上到横琴上班，晚上回到澳门家中，和在一个城市工作生活并无两样。

广州坐车网总经理张宇康介绍，如今他们的跨境巴士往来内地与澳门没有任何障碍，通关的时候，只需登录广东数字政府“粤省事”小程序进行转码，“粤康码”中的核酸检测结果等信息便被澳门方面予以认可，即可顺利通关。为统筹推进粤澳两地疫情防控和复工复产复学，粤澳两地政府于去年7月实施“澳门健康码”和“粤康码”互认，不再进行14天的集中隔离医学观察。

“健康码互转互认，技术上没有任何问题，难点在于对于个人信息保护的条文各不相同，规则的衔接是个难题。”“数字广东”相关技术人员介绍，为此粤澳两地健康码互认，双方后台服务不作互联，符合两地法律；个人自愿提出转码，保护个人隐私；转码资料全程加密，保障信息安全。从法律层面和技术层面互相衔接，确保了两地健康码互转互认。

粤澳健康码实现快速转换，为疫情防控提供强大支撑，有力支持了粤澳两地人员正常往来和复工复产。截至5月5日，已为两地居民近117万人次提供了转换服务。

粤澳健康码互认，是两地打破制度差异，谋求融合发展的缩影。一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币、三套不同的法律和制度体系……一直以来，制度规则的差异是制约粤港澳三地融合发展的重要因素之一。《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》签署之始，就将能否打破制度壁垒、实现规则衔接，作为粤港澳大湾区面临的最重要、最紧迫的课题之一。

国际上没有先例，就必须大胆闯、大胆试，开出一条新路来。港珠澳大桥的建设便是典型样本。大桥建设涉及三地的设计、施工、环保等方面标准与规范各不相同，从研究可行性阶段开始，“就高不就低”就成了重要的建设原则。时任港珠澳大桥管理局局长朱永灵介绍，谁的标准高执行谁的，以此来融合内地、香港和澳门的工程技术标准与规范。

“就高不就低”，不仅仅是港珠澳大桥建设中的标准选择，更成为粤港澳大湾区建设中打破制度壁垒、实现规则对接的一个原则、一条准绳。

规则衔接打破壁垒，积极探索“一事三地、一策三地、一规三地”，努力把制度差异变为改革红利，广东省目前已启动11项关键领域规则相互衔接研究。

近年来粤港澳大湾区在职业资格认可、标准衔接范围方面持续拓展；营商环境规则对接取得新突破；大湾区标准化研究中心正式成立，食品安全、疫苗等技术标准实现互认。近3年来广东省新引进港澳资企业5万多家，200多家港澳金融机构在广东省设立分支机构。

位于横琴澳门青年创业谷的中银—力图—方氏（横琴）联营律师事务所，是全国第一家由内地与香港、澳门三地合伙联营的律师事务所。“得益于内地法律服务市场向港澳律师开放，我们可以为跨国、跨地区企业客户提供整体全面的法律服务。”该律师事务所主任、高级合伙人陈忆说，内地律师熟悉内地的法律，而港澳律师擅长涉外法律、衔接国际规则，“三地联营”的优势由此凸显。“我们看好大湾区的市场，对港澳融入国家发展大局充满信心。”

拼船出海，协同创新增添发展新动能

“就像是机器长了耳朵，能够随时听出运行中的异响，并且作出质检判断。”在深港科技创新合作区，港资企业昇腾技术公司首席技术官李志峰介绍新研发的智能质检仪器。

运用人工智能、机器听觉等技术，为检测仪器装上“顺风耳”，实时监测生产工艺的瑕疵。这项“黑科技”的研发团队驻扎深圳，商务合作团队却在香港，两个团队利用深港各自优势双向联动。

珠三角完备的产业体系，港澳先进的现代服务业和科教资源，再加上陆续出台打破地域、制度、规则等壁垒的创新合作政策，在协同创新引领下，大湾区多方联动，迅速形成互补互促、协同发展的产业格局。

在隔海相望的横琴岛，像昇腾技术公司这样富有“湾区基因”的科创企业比比皆是。这里已成为内地澳门企业最集中区域，累计注册澳门企业突破4000家，其中粤澳合作中医药科技产业园就有186家。在该产业园展览室内，用葡语标注的新研发中医药产品琳琅满目。董事长吕红介绍，产业园搭建了中医药产学研一体化平台，以及成果转化与科技创新服务平台，两地合力推动中医药技术、文化、产品走入葡语系国家、欧盟及“一带一路”沿线国家。

“目前，粤港澳大湾区还存在科研机构研发能力不够强、关键核心技术仍受制于人等短板。”广东省大湾区办负责同志说，打造国际科技创新中心是大湾区建设的首要任务。广东正围绕深港河套、珠海横琴“两点”和广深港、广珠澳科技创新走廊“两廊”的空间布局，积极携手香港、澳门推动粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。

集聚建设世界一流科技基础设施集群、一流实验室、一流高校科研机构，强化基础研究和关键核心技术协同攻关，大湾区各方正在发挥各自比较优势，共同打造世界级创新平台、培育世界级产业集群，并“串珠成链”打造大湾区创新带，成为全球科技创新高地和新兴产业重要策源地。

“目前已完成4轮运行，注册用户超2000人，支撑了400多项研究课题，来自粤港澳大湾区的约占1/4，其中来自港澳的用户约占总用户的10%。”在东莞松山湖科技园中国散裂中子源园区，中国科学院高能物理研究所东莞研究部副主任梁天骄说，大湾区的科技工作者共享科研资源，共同解决科技创新“卡脖子”难题。

目前，广东省已布局建设10家省实验室，与港澳合作建设20家联合实验室，并向港澳开放1万多台大型科学仪器。粤港澳大湾区在建以及正在推进前期筹备工作的重大科学基础设施有23项，包括在惠州建设的强流重离子加速器装置，以及江门中微子实验站等。

拥有衔接两个市场、两种资源的独特优势，“拼船出海”协同创新的大湾区动能澎湃，阔步走向高质量发展。

引力无限，民生福利不断释放

在广东省大力推进的“湾区通”工程中，民生是重要内容，包括推进港澳青年创新创业基地建设，推动在粤工作生活的港澳居民民生方面享有本地市民待遇，推进粤港澳合作办学、合作办医，职业资格互认等一系列重要内容。

越发完善的基础设施、越发便利的通关条件，再加上不断拓展的产业合作、不断开放的制度规则和不断释放的民生福利，让粤港澳三地人员、货物、资金、信息更加便捷有序流动。

在肇庆新区港澳青年创新创业基地，“85后”香港青年梁鉴坤和唐震宇成立了自己的公司，在他们看来，作为大湾区里土地面积最大、开发强度最低的城市，肇庆是颇具潜力的发展腹地和成本洼地。“希望就在这里，你我都看得到，发展还需要一点时间，但我们充满信心。”他们说。

在江门，来自香港的罗伟特、梁立锋、谭慧敏组成“鱼菜共生创业团队”，当起了“新农人”。如今，他们的大棚年产优质有机蔬菜50吨，收到了不少企业的合作意向。“最大的感受是广东的空间特别大，不只是做实验和建设的空间，更是我们未来发展的空间。”罗伟特说。

眼下，从广州南沙到深圳前海，从珠海横琴到佛山……港澳青年到内地创业已蔚然成风。目前广东全省重点建设的港澳青年创新创业基地已有12个投入运营，孵化港澳项目765个，其中港澳青年从业人员超过4000人。遍及大湾区的创新创业基地，为港澳青年量身定制了一系列优惠政策和扶持条件，帮他们解决环境迥异、政策陌生、资源不足等难题，助其扬帆远航，逐梦大湾区。

与广深港快节奏的中央商务区不同，距深圳仅半小时车程的惠州则是滨海森林温泉度假胜地和大湾区休闲旅游度假目的地，每到周末，成群结队的深圳市民便前来寻觅“百里滨海景观道，千年风情徐徐来”的惬意。刚刚过去的“五一”假期，从深莞穗到惠州的游客平均每天超过72万人次。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”“十四五”规划纲要在强化国家战略科技力量、保持香港澳门长期繁荣稳定、促进区域协调发展等方面，赋予大湾区建设新的重大使命。一个散发出越来越强“湾有引力”的国际一流湾区，一个充满活力和创新能力的世界级城市群，一个宜居宜业宜游的优质生活圈，正向我们走来。

(责编：赵超、吕骞)