徐驭尧

原标题：雷达技术走进日常生活（新知）

【现象】未来感十足的智能假手，可通过人的“意念控制”完成大部分手部动作；成年人手掌大小的“方盒子”，无需穿戴即可监测并预警摔倒事件；看似普通的安检门，能在2秒钟内完成查验……不久前的第九届世界雷达博览会上，展出了许多基于雷达技术的科技成果，描摹了这些成果走进日常生活的场景。近年来，雷达技术不但在精度等技术指标上实现突破，应用领域也不断拓展，已经日益走进我们的日常生活中。

【点评】

随着雷达技术的迅速发展，其应用场景不断丰富，相关产品的价格也越来越可承受，在民用市场有了更多发展的空间。

应用场景的突破源于技术的迭代更新。更加精准的探测使得雷达技术不仅能应用于飞机、舰船等，还能用来探测一些生活中的物品，为人们带来更多生活便利；更加小巧的设备使得雷达摆脱空间限制，在穿戴等场景中获得更广泛的应用；通过与人工智能技术的融合，雷达变得更加“聪明”，其采集的数据和做出的判断也越发准确。这既是技术升级换代的结果，也得益于不同技术的相互赋能。

一定程度上，技术的生命力，在于市场的应用和认可。加快技术的应用转化，融入经济社会发展、造福百姓生活，无疑会让雷达技术获得更强大的生命力。

让雷达技术充分服务人民生活，需要将技术的探索和创新方向与社会生产生活的需求相结合，也要积极寻求与5G、人工智能等前沿科技的融合发展。例如，一种毫米波人体安检仪通过毫米波和人工智能算法，自动判别人体隐匿携带的危险品并报警，改变了以往的手工安检方式，提高了火车站、机场、地铁站等人流密集场所安检的安全性和效率。由此可见，当科技的火花与社会的需求相结合，当不同领域的技术相碰撞，就能激发出科技造福社会的更大潜力。

与此同时，服务民生不仅为科技的发展和应用提供了广阔舞台，也为技术升级提供着强大助力。无论是为独居老人提供服务，还是帮助残障人士便利生活，抑或是提高大规模安检的效率，不断丰富的应用场景持续推动科技工作者不断求索，思考技术和社会生活的连接点，为技术不断升级提供广阔前景。

雷达观千里，微波藏机遇。日新月异的雷达技术，一定能在造福社会、服务民生方面实现更多创新与突破。当社会需求和技术进步形成良性循环，必将涌现出更多日常应用的场景，让更多人享受技术进步带来的高品质生活。

(责编：赵超、吕骞)