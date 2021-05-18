原标题：海南出台三年行动方案 明确产业投资新政策

17日，海南省发布关于印发《海南自由贸易港投资新政三年行动方案（2021－2023年）》（以下简称方案）的通知，明确了2021年至2023年三年投资新政策，提出把制造业提质增效、稳定发展放到更加重要的位置。方案明确，期间“3＋1＋1”产业每年投资增速12%左右，至2023年投资占全社会固定资产投资比重不低于67%，增加值占地区生产总值比重达70%以上。

商务部研究院副研究员彭波在接受《经济参考报》记者采访时表示，上述方案提出“立足于海南实际情况，围绕旅游业、现代服务业、高新技术产业三大主导产业，以及热带特色高效农业、制造业（即‘3＋1＋1’产业）”。与2020年6月1日发布的《海南自由贸易港建设总体方案》现代产业体系相比，在旅游业、现代服务业和高新技术产业三大板块之外，增加了热带特色高效农业和制造业两个产业板块，表明政府对于制造业重视程度。

根据方案，海南将围绕“3＋1＋1”产业、“五网”基础设施、民生公共服务、社会投资等重点领域，高度聚焦投资效益与质量，着力在扩大有效投资方面下功夫，通过实施新政策，在完成年投资增速不低于10％的同时，到2023年，全省投资结构更加合理，投资质量明显提高，投资效益逐步提升，产业集群效应进一步释放，产业投资对GDP拉动作用更加凸显。

方案明确，注重产业投资结构和质量，扩大有效投资。注重实体经济发展和产业投资质量，主动调整投资结构，切实提高“3＋1＋1”产业在投资中的占比。高质量投资建设一批重大产业平台，建成2-3个千亿级和5-7个百亿级重大产业平台，带动形成若干创新要素集聚、配套体系完备的产业集群。

方案提出，把制造业提质增效、稳定发展放到更加重要的位置，做好增量发展和存量调整，把全省制造业做实做优做强。在主要工业园区布局新能源汽车、智能汽车、航空器、机器人、海工装备、游艇等高端装备制造及维修业态，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群；以应用和市场为导向，鼓励和支持国内外大型装备企业在海南实施技术成果转化，开展省内企业绿色、智能化技术改造，积极培育装备制造产业发展生态；持续推进传统制造业转型升级，应用新技术为传统产业提质增效，促进互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合。

(责编：王震、吕骞)