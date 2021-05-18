罗逸姝

5月17日，三大指数悉数收涨，反映中小市值企业的中证1000指数、国证2000指数却悉数收跌。个股表现也呈两级态势，截至当日收盘，两市逾2800只个股下跌，锂电、医疗、汽车整车、航运等板块大市值白马大涨，而此前与某微博大V爆料“市值管理”的相关上市公司，以及ST板块则掀起“跌停潮”。

业内人士指出，由于担忧部分中小盘个股存在道德风险，短期来看，资金或进一步流向业绩确定性更高的大盘股。与此同时，A股市场分化也在不断加深，业绩优良的白马股以及具有核心竞争力、“小而精”的中小市值公司将逐渐获得其合理的价值判断。

小盘股迎市场“巨震”

5月17日，此前被某微博大V爆料与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”的相关上市公司均出现不同程度下跌，中源家居当日下跌6.59%，昊志机电跌超13%，隆基机械、法兰泰克跌停。此前的5月16日，证监会宣布，依法对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票行为立案调查。证监会表示，针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题，根据交易所核查情况，证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。而自事件发生以来，中源家居、东方时尚等相关上市公司，以及民生证券、恒泰证券等中介机构均发布公告否认了爆料内容。

在此背景下，小盘股、ST板块当日也迎来“巨震”。截至当日收盘，三大指数悉数收涨，沪指报3517.62点，涨0.78%；深成指报14456.54点，涨1.74%；创业板指报3112.74点，涨2.60%。与此同时，中证1000指数却微跌0.08%，国证2000指数下跌0.82%，两市共2891只个股下跌，占比近七成。值得注意的是，ST板块相继掀起“跌停潮”，板块内超九成个股下跌，14只个股跌幅超过10%。

“过去有一些小盘股，俗称‘庄股’，虽然业绩表现常年不佳，但股价却没有理由的一路飙涨。很多投资者以为这当中能够赚钱，结果在高位追涨之后却遭遇了‘杀猪盘’。”申银万国证券研究所首席市场专家桂浩明对《经济参考报》记者表示。他指出，这背后实际上也是一种内外勾结操控市场的行为。目前有一个爆料被提到水面上来，能够令更多投资者认识到这个问题，也确实会引发投资者对于一些小市值股票的重新认识，有一些投资者担心其中存在道德风险，从而对部分小盘股的市场表现产生影响。

与之相对，部分蓝筹股当日则迎来一波上涨行情。《经济参考报》记者根据同花顺数据统计，截至17日收盘，在总市值超200亿元的上市公司中，超六成当日收涨；在总市值超过1000亿元的上市公司中，近七成当日收涨，其中不乏自春节以来回调较大的抱团资产。例如，贝泰妮涨超12%，汇川技术、中远海控、华友钴业涨停，五粮液、宁德时代均涨超3%，贵州茅台也涨超2%。

桂浩明表示，在此背景下，市场或进一步加大对蓝筹股大盘股的投资，因为其业绩确定性更高，且存在道德风险的可能性较小，而投资者会更加理性地对待蓝筹股的走势，对于“小盘股炒作”现象则会更加保持距离。

质优中小盘企业价值有待发掘

业内人士表示，随着“杀猪盘”等操纵市场、侵害投资者合法权益的行为越来越受到监管严厉打击，资金或进一步加速流向业绩确定性更高的大盘股，与此同时，A股市场分化也将不断加深，业绩优良的白马股以及具有核心竞争力、“小而精”的中小市值公司将逐渐获得其合理的价值判断。

经济学者、允泰资本创始合伙人付立春表示，从美股、港股发展经历来看，市场分化是成熟资本市场的重要现象。随着A股市场逐渐发展，分化态势也会逐渐加深，目前A股市场的分化态势也与机构化有关，机构更为青睐业绩优秀的白马股，市场则会通过不断正反馈与负反馈去加强这个结果。

开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜也表示，随着资本市场改革不断深化，注册制的推出和退市机制的不断完善，市值分化会愈发显著，通过注册制和退市机制，可以降低个股筛选的成本。与此同时，A股注册制和退市机制的完善将加速不同质地公司间市场表现的分化，大量质次公司的高效出清也有利于更好地挖掘优秀的中小市值企业。

付立春进一步指出，对于部分“小而精”的中小市值公司而言，其仍然具有自己的核心竞争力，但内在价值尚未获得充分挖掘，随着市场逐渐成熟，这类中小市值企业也会慢慢“杀出重围”，获得合理的价值判断，而这类企业也会成为未来的投资方向之一。桂浩明也表示，小盘股是否具有投资价值，最关键的点还是需要判断其业绩是否真实、主营业务是否有充分经营潜力，而不是借助资本手段，利用股价诱骗中小投资者介入后再进行高位出货。

(责编：王震、吕骞)