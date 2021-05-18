李静

原标题：万亿级“解禁潮”来袭 业内称影响有限

A股一场大规模解禁潮即将来临。5月17日，A股市场迎来超270亿元市值限售股解禁，包括三六零、深信服、泉阳泉等14家公司限售股解禁，合计解禁量为19.13亿股。其中，三六零当天有17.25亿股限售股解禁，解禁市值超200亿元。而根据同花顺数据，自5月17日至7月17日的未来两个月，沪深两市将迎来万亿级别的“解禁潮”，限售股解禁市值超1.2万亿元。

从具体月份看，3、4月份分别有190家和176家公司限售股解禁，解禁市值分别为2193亿元和2264亿元。今年5月份，有220家公司面临限售股解禁，解禁市值跃升至3980亿元，6月份则有233家上市公司面临限售股解禁，解禁市值达8047亿元，这也是自2013年以来再度出现单月解禁市值超过7000亿元大关（以5月17日收盘价计算，下同）。随后的7、8、9月，上市公司限售股解禁市值又再度回落至每月4000亿元左右。

从单个公司看，未来两月解禁市值超100亿元的有16家，其中宁德时代将于6月10日迎来9.52亿股的首发原股东限售股份解禁，解禁市值高达3554亿元，而中信建投将在6月21日迎来50.70亿股的首发原股东限售股份解禁，解禁市值达1534亿元，科沃斯和芒果超媒解禁市值则分别为620亿元和600亿元。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，全年来看，3月、4月是今年解禁的低谷，两市解禁额处于低位，而从五月开始，两市将面对较大规模的解禁潮，届时A股市场整体承压，但当前A股市场整体估值合理、流动性良好，预计影响有限。

陈雳表示，作为投资者，当个股面临天量解禁时，不必过度恐慌和悲观，更重要的是冷静判断企业当前的估值和公司成长性。对于持有公司限售股同时近期解禁流通的股东而言，“解禁”不等于“减持”，而判断解禁后股东是否会减持主要依据有两点：一是解禁股股东的持有成本，算上时间价值，若解禁股股东持有的股份取得了较高的超额收益，无论此时股价是否低估，往往都会引起部分股东的减持，股价受到影响；二是当前股价严重偏离了基本面，尤其是题材炒作股，股价与基本面脱钩，此时解禁后重视价值投资的股东会进行减持，股价进而下跌。总体来看，面对解禁时，高价高估值个股往往面临更高风险。

申万宏源首席市场专家桂浩明认为，对减持不用太担心，减持本身是正常的市场行为，也是资金流动的一种重要手段。公司股东减持是否对股价形成影响，要看具体公司情况。投资者要仔细区别，客观理性对待，根据公司质地及价位情况调整投资思路。不反对减持，但要提防过度减持或清仓式的减持。

(责编：王震、吕骞)