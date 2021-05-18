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警惕养老变“坑”老 四部门发布养老领域非法集资风险提示

钱箐旎
2021年05月18日08:53 | 来源：经济日报
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　　四部门发布养老领域非法集资风险提示——

　　警惕养老变“坑”老

　　本报北京5月17日讯(记者钱箐旎)全国老龄办、公安部、民政部、中国银保监会四部门17日发布关于养老领域非法集资的风险提示(以下称“风险提示”)指出，近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等旗号，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动，吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。

　　“近年来，我国养老金融领域的诈骗情况时有发生。个别机构假借养老之名实施违法行为，销售不符合养老特点的金融产品，以高额分红为诱饵开展非法集资。”中国邮政储蓄银行分析师娄飞鹏对经济日报记者表示，一方面个人金融素养和对于金融风险的识别能力有待进一步提高；另一方面正规金融产品供给相对短缺。此外，有关部门对金融诈骗的打击力度有待进一步加强。

　　据了解，养老领域的非法集资表现形式主要有四种。一是以提供“养老服务”为名。一些机构以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”，预交“养老服务费用”等名义，向会员收取高额会员费、保证金或为会员卡充值。二是以投资“养老项目”为名。一些机构或企业以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义，通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息、“私募基金”等形式非法集资。三是以销售“老年产品”为名。一些企业采取商品回购、寄存代售、消费返利、免费体检、免费旅游、赠送礼品、会议营销、养生讲座、专家义诊等方式欺骗、诱导老年群体。四是以宣称“以房养老”为名。一些企业打着“以房养老”旗号，诱使老年人签订“借贷”或者变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，抵押房屋以获得出借资金，再将资金购买其“理财产品”并承诺给付高额利息。

　　娄飞鹏认为，个人要加强金融知识积累，金融部门也要做好金融消费者教育，进一步提高个人金融素养；要通过扩大机构和产品准入，优化政策支持，让金融机构提供更多适合个人养老积累的金融产品；再者，多部门要联合对于假借养老之名、实际上不符合养老需求的金融产品加大打击惩处力度。

　　值得注意的是，按照《防范和处置非法集资条例》等有关规定，对非法集资人、非法集资协助人将严肃追究法律责任，参与非法集资风险自担。有关部门表示，请广大老年人和家属提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如发现涉嫌违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。

(责编：王震、吕骞)

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