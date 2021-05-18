5月17日，在华为中国生态大会2021华为云生态峰会现场，华为云中国区总裁洪方明在峰会上发表《技术共生，商业共赢，共创产业未来》主题演讲时提出，华为云秉承“技术共生、商业共赢”的生态理念，在产业数字化的变革中，一起助力客户行业数字化转型、智能化升级，与伙伴互相成就、共享共赢，高效协同，共创产业未来。

华为云中国区总裁洪方明发表主题演讲。受访者供图

在新一轮产业数字化的大潮下，生态与产业链的竞争将越发明显。但与此同时，传统产业的数字化转型也并非一帆风顺，洪方明认为，当前中国数字化进程主要面临三大挑战：一是企业内部存在诸多信息孤岛，数据无法流通；二是企业难以实现与外部云生态的能力协同，无法做到业务随心用“数”；三是企业缺乏高效用“数”的能力，无法通过数据来驱动企业的运营。

据了解，为帮助企业加快基础设施的改造，打通数据孤岛、协同内外部生态能力，实现数据驱动企业的运营，使数据真正成为企业的核心资产，华为云于2020年下半年发布了云原生2.0的理念和解决方案，今年又进一步丰富了云原生2.0的内容，包括可以打通数据孤岛的云原生数据湖、非侵入式的云原生改造ASM，以及可加速云原生伙伴改造的云原生服务生命周期治理平台OSC（Operator Service Center）等。在基础设施层上，华为云还联合伙伴共建了生态层，共同服务于各个行业的企业用户，让每个企业都成为“新云原生企业”，构建云原生世界。

洪方明表示，华为云在产业数字化的变革中，与伙伴一起助力客户行业数字化转型、智能化升级。面对新一轮产业数字化大潮，一方面希望咨询与服务伙伴能为客户提供上云咨询与规划、实施交付、托管运维、多云管理等一站式服务；另一方面，也希望技术伙伴能够在华为云云原生2.0技术的助力下，通过持续不断的技术创新，使能行业应用，服务千行百业。

2021华为云同舟共济伙伴发布。受访者供图

目前，面向技术类伙伴，华为云提供了从培训赋能、技术认证、方案上架、商机共享等端到端全方位扶持，并通过华为云严选商城以及覆盖全国的销售通路快速实现商业变现；2021年，华为云还全新发布了沃土云创计划和星光计划，持续赋能技术伙伴实现全面云化和智能升级。面向咨询类伙伴，除了保持稳定的激励政策外，华为云也进行了一系列落地实践，加速伙伴发展。

(责编：董童、李源)