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央行报告：我国货币政策稳字当头 把服务实体放到更突出位置

2021年05月18日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）中国人民银行日前发布的《2021年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，总体来看，今年以来稳健的货币政策坚持稳字当头，体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性，对实体经济支持力度稳固。下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。

《报告》显示，3月末广义货币（M2）同比增长9.4%，社会融资规模存量同比增长12.3%。货币信贷合理增长，3月末，人民币贷款余额为180.4万亿元，同比增长12.6%，比年初增加7.7万亿元，同比多增5741亿元。信贷结构持续优化，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比增速分别达到34.3%和40.9%。贷款利率持续处于较低水平，3月企业贷款加权平均利率为4.63%，较上年同期下降0.19个百分点，小微企业综合融资成本稳中有降。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼接受人民网记者采访时表示，今年以来，在内外部挑战仍然较大、不确定因素仍然较多的情境下，我国货币政策保持了连续性、稳定性和可持续性，较好地引导了市场预期，有效地应对各种冲击，助推经济恢复态势不断稳固。

“在总量上，货币政策更加突出‘正常’，在支持经济增长与防范风险之间寻求平衡，利率水平适中，流动性保持在合理水平；在结构上，更加突出‘精准’，运用结构性货币政策工具，加大对科技创新、小微企业、绿色发展、乡村振兴等支持。”董希淼说。

谈及下一阶段思路，《报告》明确，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。进一步发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具的牵引带动作用，构建金融有效支持实体经济的体制机制，强化对实体经济、重点领域和薄弱环节的支持。

董希淼表示，上述表述符合市场预期，与宏观经济走势十分契合。未来我国货币金融政策既要“咬定青山不放松”，坚持“以我为主”，不搞“大水漫灌”，努力保持正常的货币政策，保持宏观杠杆率基本稳定；又要密切观察，相机抉择，做好政策储备，对外要严防输入性金融风险，对内要突出对重点领域和薄弱环节的支持。“货币政策调控要以服务实体经济为中心，更好地助力‘十四五’规划良好开局，更好地推动构建新发展格局。”董希淼说。

川财证券发布的报告认为，去年以来，为应对新冠肺炎疫情的冲击，海外各央行开启“扩表”周期，海外流动性环境波动较强。相对而言，我国以积极的财政政策为主，维持正常化的货币政策，为我国货币政策保留了较大的调控空间。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，今年货币政策将持续加大对国民经济薄弱环节的支持力度，推动宏观经济更多依靠深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环堵点，实现经济增速向潜在增长水平靠拢。

值得注意的是，《报告》强调，下一步要健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，构建防范化解金融风险长效机制，维护和塑造金融安全，进一步压实各方责任，分类施策补充中小银行资本，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

“在经济下行周期，叠加疫情冲击，我国金融业难以避免的周期性问题、长期积累的结构性问题逐步显现。一些中小金融机构，其发展的稳健性更是受到挑战。”董希淼表示，下一步，应多方发力，协同施策，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，以新的举措推动金融机构健康可持续发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

董希淼认为，作为金融机构，要发挥好主体作用，应进一步完善公司治理，形成并完善全面风险管理体系；应进一步优化资产负债结构，提高稳定资金来源，加大对优质小微企业和乡村振兴服务；应完善风险监测体系，提高资本充足率，防患于未然。作为金融管理部门，在加强监管的同时，也要加大对中小银行的政策支持，应重点支持金融机构引进合格股东进行增资扩股，支持发行新型资本工具补充资本。同时，地方政府要创造良好金融生态环境，严厉打击各类金融违法行为。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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