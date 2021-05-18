5月15日，一汽奔腾十五周年启动仪式在长春成功举办。200多名来自一汽奔腾的领导及员工代表，和20多家媒体，共同见证了奔腾十五周年的启动仪式。

一汽奔腾轿车有限公司总经理、党委副书记隋忠剑。主办方供图

一汽奔腾轿车有限公司总经理、党委副书记隋忠剑寄语“奔腾十五年”：“十五年是一汽奔腾浩瀚星途上的重要节点，也是砥砺奋进，无畏向前的新起点。作为汽车行业里的‘年轻人’，一汽奔腾将以脚踏实地，积极拼搏的实际行动，做大做强民族汽车品牌，在新时代的浪潮中乘风破浪，勇立潮头。”

随着揭牌仪式的顺利完成，预示着一汽奔腾十五周年活动即将开始。据介绍，未来几天内，一汽奔腾将以“六大关键现场”激活高能体验，揭晓更多惊喜，从品牌、产品、技术、服务、生态等多个领域，形成与用户、经销商、战略合作伙伴和媒体的紧密互动，开启新篇章。

在活动现场，引人瞩目的是一汽奔腾十五年来的诸多经典车型。其中创始车型奔腾B70，既有国内真人侧翻实验和极限静压试验的高光时刻，又有全新第三代奔腾B70的“五新体验”和“三代传承”；奔腾B90荣膺2014年的全国两会用车。奔腾X80开启了奔腾品牌在SUV市场的征战之路；而小型SUV奔腾X40挑战空投翻滚试验大获成功，赢得“都市小装甲”的称号。

相关负责人介绍，15年来，一汽奔腾从注重驾乘体验，呈现B70、B50、X80等经典产品，到满足用户“美好出行、美妙出行”，打造奔腾T77、T99、T55、全新第三代奔腾B70等重磅车型；从最初的M系列平台，到“无限方程FMA/FME技术架构”；设计语言从“光影折学”华丽进阶至“性感曲面”，一汽奔腾不断进取不止，为用户创造新价值。

作为一汽奔腾品牌史上承前启后的战略盛会，除了17款历史车型在经典现场展出，一汽奔腾共将设置包括“经典、前瞻、实力、生态、荣耀、无界”等关键词的六大现场。启动仪式结束后，现场嘉宾参观了代表奔腾科技创新成果的“前瞻现场”。

历时五年推出的无限方程FMA技术架构。主办方供图

在架构化造车的时代，一汽奔腾在中国一汽六十年的技术积淀的基础上，历时五年推出了无限方程FMA架构，在安全性、智能化和网联化、驾驶和乘坐体验方面，拥有突出的优势。FME架构是一汽奔腾整车架构下开发设计的纯电专属架构，它包含前驱，后驱及四驱车型，具有高能量、高舒适、高安全、高智能、高衍生五大特点，可以覆盖A0-B级中端主流市场，包含轿车、SUV、MPV及箱式车等不同尺寸车身形式。

FEEA电子电气架构则代表了一汽奔腾的未来视野，基于计算集中化的硬件架构，以及整车级面向服务的软件架构，致力于为全价值链贡献者打造开放、灵活、兼容、安全的数字化产品平台。从而与行业伙伴共建开放的软件生态圈，为用户提供千人千面的个性化服务，同时为智慧城市及物联网提供及时可靠的移动智能终端，以数字化的视角拥抱未来。

本次还展出了一汽奔腾的“音悦驾舱”，以场景化、智能化、个性化为目标，通过融合创新、控制集成、交互定制等手段。营造沉浸式音效，结合个性化定制服务，形成整车音悦氛围，打造科技、动感、个性化、声临其境的视听体验，构建奔腾智能座舱的静谧空间。

现场展出的星空花纹后尾灯和类LED后尾灯。主办方供图

现场展出的星空花纹后尾灯和类LED后尾灯，通过不同花纹的折射，形成星空点亮的效果，且随着观察者的角度变化，星空效果呈动态变化，实现星空璀璨的感觉。在至关重要的驾乘体验方面，奔腾首次创新提出“舒悦座椅”的概念，从舒适、智能、便捷三大维度，展现奔腾座椅满足乘坐舒适、空间百变、远程可控的舒悦理念。

随着汽车行业的产业升级和技术革新，中国自主品牌阵营正在崛起，推动了整个中国汽车市场的根本性变化，以前消费者更多关注的是产品本身，而现在则更加关注品牌价值，自我个性表达和情感诉求。随着智能网联、新能源技术的发展，“新四化”将成为汽车企业竞争和比拼的主要阵地。唯有前瞻性、敢于挑战的企业才能夺得先机，迎风而长，走向大众。

相关负责人介绍，在这样的背景下，一汽奔腾将在5月18日的“战略发布会”中揭晓自己的答案：全新品牌战略和品牌价值体系；前瞻性的产品布局和技术创新；以用户为中心的重大服务权益升级；强大的战略合作布局和生态联盟构建。为行业展示新的品牌向上思路，为用户提供更加值得期待的超值权益。

(责编：李源、董童)