人民网北京5月18日电 （许维娜）交通运输部科学研究院17日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，4月CTSI指数总体呈现“货运延续较快增长、客运持续恢复”的发展态势。

数据显示，2021年4月，中国运输生产指数（CTSI）为172.4点，同比增长31.1%，较2019年4月增长2.4%。分结构看，CTSI货运指数为196.3点，同比增长16.0%，较2019年4月增长14.5%；CTSI客运指数为127.1点，同比增长101.3%，较2019年4月下降22.0%。

CTSI货运指数与两年前同期比较走势图。（来源：交通运输部科学研究院）

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健向人民网财经表示，为剔除疫情影响，以两年为周期分析看，随着常态化疫情防控逐步回归正常，CTSI指数总体呈现“货运延续较快增长、客运持续恢复” 的发展态势。

4月，CTSI货运指数比两年前同期（即2019年4月）增长14.5%，两年增长幅度连续6个月保持在15%左右增长区间。周健指出，从货运与经济发展之间的长期关系看，表明我国经济有望保持良好发展态势；CTSI客运指数比两年前同期下降22.0%，两年降幅较3月收窄2.7个百分点，呈现持续恢复态势。

CTSI客运指数与两年前同期比较走势图。（来源：交通运输部科学研究院）

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

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