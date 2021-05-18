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OPPO出版5G研发人员工具用书 将继续加大5G通信领域研发投入

2021年05月18日09:19 | 来源：人民网
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日前，为让技术读者、从业者深入而清晰地了解5G通信的技术脉络和标准化历程，OPPO研究院的5G技术专家和国际标准化代表共同编著的技术图书《5G技术核心与增强：从R15到R16》出版上市。

据了解，与市面上已经出版的技术类5G书籍不同，《5G技术核心与增强：从R15到R16》不仅介绍了5G NR标准的基础版本——R15版本，还详述了包括URLLC、NR V2X、非授权频谱通信等5G增强技术标准，即R16版本。在业内人士看来，该书除可以作为5G研发人员的工具书，还可以作为高校、企业中将要投身未来B5G及6G研究的学生和年轻研究人员的参考用书。

据OPPO相关人士介绍，该企业早在2015年就开始成立5G标准团队。OPPO 5G核心技术的集结出版，是该公司作为从业者技术研发实力的集中体现。随着5G通信技术的持续深入应用和广泛普及，OPPO将继续加大5G通信领域的研发投入，携手全球运营商、产业链合作伙伴、国际标准组织等，不断为全球用户带来更加出色的科技产品和服务。

(责编：董童、李源)

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