2021年5月17日，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）在深圳签订金融科技战略合作协议。

受访者供图

据了解，此次国信证券与腾讯云的合作将从国信证券的创新发展和数字化转型为主要方向，重点包括云计算、大数据、人工智能、区块链、生物识别以及智能音视频业务、风控、权益等方面的合作。根据协议，双方将重点在金融科技设施、金融科技应用、金融科技创新等领域展开紧密与深入合作：一是加强金融科技基础设施建设，在行业合规框架下，扩大证券IT云化。二是进一步深化国产化技术转型、人工智能技术应用、数字生态圈建设，并快速提升客户体验以及数字化营销和运营服务等能力。三是聚焦金融科技创新、金融科技团队建设、敏捷开发能力提升等方面展开全面深入的交流与合作。同时，双方将建立高层定期互访机制，实现战略合作的长效与互惠。

国信证券党委书记、董事长张纳沙表示，随着证券行业的头部积聚效应更为明显，国信证券亟需“以客户为中心”，积极推动公司数字化转型，通过产业数据化、数据产业化，持续利用金融科技为业务发展注入新动能。希望双方携手共同利用金融科技，助力全市产业转型升级与高新技术产业发展，在“金融科技”和“金融服务”两方面实现双赢多赢。

腾讯公司副总裁、腾讯云与智慧产业事业群COO兼腾讯云总裁邱跃鹏表示，数字技术正在给包括金融在内的各行业带来新的增长动能。在腾讯云看来，数字化转型除了体现在科技方面，还体现在用户的连接层面，在未来的合作中，腾讯云期待与国信证券在已有合作的基础上，进一步通过科技能力、连接能力的全面合作，助力国信证券打造更强的行业竞争力。

(责编：董童、李源)