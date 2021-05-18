受访者供图

5月10日，正值第五个中国品牌日，中国汽车品牌向上发展专项行动在重庆拉开帷幕。由代表中国汽车品牌营销领域高水平的首席品牌官或品牌营销负责人组成的中国汽车企业首席品牌官联席会（简称CB20）正式成立。据了解，CB20联席会将肩负维护中国汽车行业整体利益，旨在推动中国汽车品牌整体向上，促进品牌营销领域健康发展，助力中国汽车品牌共进共赢的使命。

一汽奔腾相关负责人介绍，作为汽车领域的国民品牌，一汽奔腾在本次“看见中国汽车”品牌巡礼全国行中，站在了更广阔的展示平台上，成为首批加入CB20组织的汽车品牌。一汽奔腾也将在5月18日举行盛大的十五周年战略发布会。“可以说加入CB20，从过去着眼，是一汽奔腾跨山越海十五年努力的佐证；从长远来看，可以说是奔腾品牌向上发展的又一里程碑。”该名负责人说。

据介绍，奔腾在创立之初，便立下壮志，要为中国人制造买得起、用得住、有尊严的汽车。15年前的5月18日，第一代奔腾B70（代号C301）的问世，填补了自主品牌在国内中高级轿车市场的空白。自2018年以来，为了进一步激发活力，一汽奔腾进行了深度改革调整，通过资产重组，“新奔腾”集中于产品研发和营销服务，建立起了一个以创新为驱动力的全新企业架构。“新奔腾”将“聚焦主业，轻装上阵”，做轻资产运营的“造车新势力”。

一汽奔腾相关负责人介绍，在新的汽车消费时代，围绕用户体验，倾听国民声音，满足新升代用户对美好驾乘生活的诉求，是奔腾不断追求的目标。目前，奔腾已经形成了覆盖燃油与纯电在内的SUV，轿车，定制化车型的完整产品系列。可以说，一汽奔腾的十五周年，是国民信任、监督、见证成长的十五年。在十五周年即将公布的战略规划中，更是要从设计语言、驾乘体验等多个维度，为用户创造新价值，充分呼应CB20“坚持质量为先、品质为本”、“坚持以用户为中心”的内在要求，为振兴民族汽车品牌贡献力量。

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据悉，在5月18日的品牌十五周年发布会上，一汽奔腾将发布全新的品牌战略，覆盖产品、质量、技术、服务等方面，宣布技术链、产业链、生态链的重大转型，并推出重大的服务权益升级，坚持一汽集团“一切为了客户，一切服务于客户，一切谦敬于客户”的理念，致力于成为老百姓“信得过、开得起、用得住、有情怀”的品牌，充分展现品牌担当。

同时，一汽奔腾也将顺应国家对汽车产业的战略规划，对新能源、新技术进行重点布局，以全新的人才队伍和产研布局为基，辐射性打造各级产品。奔腾将紧紧围绕“坚持绿色可持续发展”、“坚持科技创新驱动发展”的原则，加快体系化、数字化建设，实施数字化转型，在适应未来造车趋势的同时，勇于肩负品牌使命。

(责编：李源、董童)