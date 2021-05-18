人民网北京5月18日电 （王仁宏）今年以来，我国强对流天气点多面广破坏性强。据气象部门预测，5月下半月，短时强降雨、局地雷暴大风或冰雹等强对流天气仍多发且分布范围较广，防汛形势严峻。

5月17日，水利部组织会商，分析研判全国雨情、水情、汛情和旱情，有针对性地安排部署当前水旱灾害防御工作。会后，水利部向各省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）、新疆生产建设兵团水利局和各流域管理机构发出通知，对切实做好当前水旱灾害防御工作作出安排部署，并派出2个工作组赴湖北、云南分别协助指导当地做好防汛和抗旱工作。

会商强调，一要坚决压实防汛责任。防汛工作始终是水利系统的重要职责，是义不容辞的责任，要坚决克服麻痹思想，强化责任担当，继续保持高度警惕和戒备，逐级压实以行政首长负责制为核心的防汛责任体系，严格落实水库“三个责任人”、山洪灾害防御责任人、堤防巡查防守责任人等各项防汛责任人，各级水旱灾害防御责任人要坚守岗位，全力落实责任措施。

二要加强监测预报预警。加强水文、气象等部门联合会商和信息共享，做好中短期和临近预测预报，尤其要加强局地短历时强降雨监测预报，及时发布预警信息，努力做到地域全覆盖、人员无遗漏。强化超警、超保河流的预测预报，及时发布洪水预警信息，为调度决策和防范应对争取时间。

三要加强水利工程调度。始终坚持兴利服从防洪的原则，统筹上下游、左右岸，依法依规实施水利工程防洪调度。要切实落实今年水库安全度汛视频会议要求，强化大中型水库科学调度运用，加强汛限水位和调度运用监管，充分发挥拦洪削峰错峰作用；紧盯小型水库“三个责任人”和“三个重点环节”落实到位，病险水库要降低水位甚至空库运行，确保安全度汛。有条件的要科学精细开展水工程联合调度，结合预报提前预泄腾库，充分发挥防洪减灾效益。

四要高度重视山洪灾害防御。要紧盯山洪重点防御区和强降雨重合区，充分发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系及“三大运营商”的作用，及时发布预警信息，提请基层地方政府组织做好群众转移和危险区管控，确保群众生命安全。

五要加强水利工程运行管护和巡查防守。要加强各类水利工程的运行管理和养护，以及涉水建设项目监管，发现问题及时处理并上报。严格落实水利工程巡查防守、抢护等防汛责任，上足巡查力量，确保巡查全覆盖，不留空白，不留死角，做到险情早发现、早处理、早消险。

六要加强值班值守和信息报送。要强化汛期24小时值班值守和领导带班制度，充实值班力量配备，加强值班人员培训。要加强值班抽查检查，督促各地压实防御责任，落实防御措施。要及时报送雨情、水情、工情和水旱灾害防御信息，提高时效性和准确性，较大险情必须随时专报。

七要加强宣传引导。要充分利用电视、广播等传统媒介和微信、微博等新媒体，坚持主动发声、正面发声，及时发布汛情旱情信息和水旱灾害防御工作举措、成效，积极回应社会关切，为水旱灾害防御营造良好舆论氛围。

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