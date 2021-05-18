人民网北京5月18日电 （记者王震）“上调小学阶段免费教科书补助标准”“确保特岗教师工资按时足额发放”“加大省级统筹力度，重点向农村地区倾斜”……近日，中央财政下达2021年城乡义务教育补助经费1739.3亿元，同比增长2.5%，重点支持地方落实城乡义务教育经费保障机制，实施好农村义务教育教师特岗计划和学生营养改善计划。

根据财政部、教育部联合印发的《关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（以下简称《通知》），2021年城乡义务教育补助经费预算重点支持以下几方面工作：

一是调整国家规定课程免费教科书政策。从2021年春季学期起，小学阶段国家规定课程免费教科书补助标准由90元/年·人，调整为105元/年·人，初中阶段不变；同时将小学《科学》、初中《信息技术》调整为非循环使用教科书，相应调整教科书循环比例。

二是实施好农村义务教育学校教师特岗计划。进一步强化地方主体责任，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险并及时缴纳养老保险、医疗保险等社会保险费用。

三是深入实施农村义务教育学生营养改善计划。国家试点地区所需资金全部由中央财政承担，对地方试点标准达到4元国家基础标准的省份给予生均3元定额奖补。

四是落实好乡村教师生活补助政策。在继续对各地落实乡村教师生活补助政策给予奖补基础上，对落实《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》关于“确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平”等要求的有关省份，给予适当奖励。

根据《通知》，在分配补助经费时，应当结合本地区年度义务教育重点工作和本省省级财政安排的城乡义务教育补助经费，加大省级统筹力度，重点向农村地区倾斜，向边远地区、脱贫地区、民族地区、革命老区倾斜。同时，各地不得自行出台普惠性免费政策，已出台的要分类清理规范；对于确需出台的政策，应按程序报上一级政府备案后执行，所需经费由地方承担。

2021年城乡义务教育补助经费预算表。制表：王震

据统计，“十三五”时期中央财政累计安排补助经费达7495亿元，年均增长5.97%，其中，用于农村地区的资金占比一直保持在90%左右，用于中西部地区的资金占比保持在80%以上。全国每年约1.57亿学生免除学杂费并获得免费教科书，2500多万家庭经济困难学生获得生活补助，约1400万进城务工农民工随迁子女实现生均公用经费基准定额和“两免一补”经费可携带，营养改善计划惠及约3200万贫困地区学生。

(责编：王震、章斐然)