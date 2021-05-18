人民网北京5月18日电 近日，首届中国乡村文化产业创新发展大会新闻发布会在京举行，此次活动由农业农村部社会事业促进司指导，全国乡村文化产业创新联盟主办，旨在总结宣传各地在农业农村现代化进程中，以文化引领促进产业升级的典型经验，彰显乡村文化自信，助力乡村振兴。

全国乡村文化联盟主席、国务院扶贫办原主任、原农业部副部长刘坚在致辞中指出，我国已全面开启乡村振兴、加快实现农业农村现代化新征程，其难度和意义不亚于脱贫攻坚。以文化产业为切入点，探索推进农业农村现代化进程中的典型和经验，意义重大。他表示，相信能从更多的案例中探索出农业农村现代化的经验和路径，通过发展文化产业，带动百姓共同富裕，实现活动的最终目的。

全国乡村文化联盟顾问、中国农科院原院长翟虎渠在致辞中表示，种子是农业的重中之重，发展中国种业，是从源头上保证中国的粮食安全。要提高全社会对种业发展的重视，加大科技育种投入，加强种子市场监管，提升种业国际交流，助力种业打好翻身仗，让更多的粮食来自中国的种子，全面助推我国种业发展。

农业农村部农村社会事业促进司司长李伟国在会上解读了乡村文化振兴政策举措。他指出，文化振兴作为五大振兴的重要部分，将为乡村全面振兴提供坚强的思想保障、强大的精神力量、丰厚的道德滋养和良好的人文环境。近年来，农业农村部着力加强思想宣传，巩固文化阵地；注重文化传承，弘扬发展农耕文化；推动移风易俗，引导树立文明乡风；丰富文化载体，组织开展了系列活动，不断为乡村振兴“塑魂”。

发布会还举行了纪录片《大国种子》的开机仪式。中国农业科学院副院长、中国工程院院士万建民通过视频的形式表示，要打好种业翻身仗，实现跨越式发展，进一步强化育种组织建设、抓好种业创新是突破重围的关键。《大国种子》纪录片，对于总结我国育种成就，推广先进经验，宣传种业发展新理念，科普种子科学知识，推进攻关目标尽快实现，将起到积极的促进作用。（李彤 冯华）

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