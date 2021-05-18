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中国电信广东公司携手华为发布云网融合2.0

2021年05月18日11:03 | 来源：人民网
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5月17日，中国电信广东公司（以下简称“广东电信”）云网融合2.0发布会在广州举行。据悉，本次发布会以“云网智联 飞粤极限”为主题，发布了广东电信云网融合四大能力，推出5G云网随需而动的综合解决方案。

云网融合2.0发布仪式。受访者供图

据了解，云网融合2.0阶段，广东电信将按照“网是基础，云为核心，网随云动，云网一体”的原则，重点打造“泛在接入、多云协同、安全融云、智慧运营”四大能力，构建解决用户和云连接性问题的云网汇接中心，打造一体的云网融合基础设施。

据广东电信相关人士介绍，自2017年起，广东电信已携手华为等战略合作伙伴在云网融合的道路上探索前行，相继实现了全国PON专线入云、STN专线入云和5G入云。至2020年底，随着中国电信“云改数转”战略的不断推进，广东电信实现中国电信在全国的一线多云，对云、网、安架构实施全面升级，现已完全具备泛在接入、就近入云、多云协同、安全融云、智能随选等新功能新特性。

同时，云网融合将催生出更多丰富多彩的行业应用，推动全行业数字化转型。基于云网融合2.0四大能力，广东电信将聚焦客户“融、柔、智、安”需求，强势推出一系列5G场景化的综合解决方案。目前，广东电信已在智慧警务、智慧工厂、智慧能源、智慧港口等领域打造了多个标杆应用场景。

广东电信总经理唐珂表示，依托中国电信可靠、可控、可管的云网融合基础设施，广东电信云网融合2.0将为企业上云融云提供无所不在的算力、智能便捷的网络、灵活可选的多云调度、安全高质的接入能力。同时，还将继续发挥云计算“国家队”优势，满足客户对“云、网、端、用”深度融合的业务要求，推出一系列场景化综合解决方案，赋能广东省千行百业的数字化转型。未来，广东电信将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，与合作伙伴一道在信息革命的大潮里，以新探索寻求更广阔空间，以新动能激发更大活力，以新服务建立竞争新优势，共同赋能经济社会数字化转型，携手创造更加美好的信息新时代。

生态合作伙伴战略签约。受访者供图

发布会现场，广东电信与生态（战略）合作伙伴举行了签约仪式，携手产业链合作伙伴共建云网融合生态，共创数字社会的美好未来。同时，邀请不同领域行业专家发表精彩演讲，阐述在数字化时代云与网的深度融合，云网融合2.0构筑数字化底座，展望未来数字化基础设施将在经济社会运行中发挥更大作用，激发数字经济新增长，带来全新的价值增长点。

发布仪式后，广东电信携手华为举办 “5G云网助力数字化转型”圆桌论坛，围绕云网融合如何赋能千行百业实现数字化转型进行深入探讨，共同描绘云网融合2.0赋能企业数字化转型的美好未来。

据介绍，广东电信未来将继续扎实推进以云网融合为基础的“云改数转”发展战略，继续打造云上生态，服务各行业各领域数字化转型，培育壮大经济新动能，与产业链合作伙伴并肩前行，共筑云上繁荣，共享机遇无限的云网新时代，共创数字经济的美好未来。

(责编：董童、李源)

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