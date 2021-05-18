人民网北京5月18日电 （申佳平）“近期，部分大宗商品价格大幅上涨，主要是由于国际大宗商品价格上涨、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响。”在国家发展和改革委员会18日举行的5月份例行新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东就“近期钢铁、有色、煤炭等大宗商品价格大幅上涨”作出回应并表示，针对近期大宗商品领域出现的新情况新问题，国家发改委与市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况，进一步了解行业动态。

他指出，大宗商品价格上涨对我国的影响有利有弊，一方面有利于提升上游原材料企业盈利能力、降低债务风险，另一方面也会导致中下游制造业经营成本上升，影响行业效益。

“今年4月，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.8%；前4个月PPI同比上涨3.3%。从未来走势看，受国际大宗商品价格传导效应以及去年同期低基数等因素影响，近几个月PPI涨幅还可能进一步扩大，二季度PPI同比涨幅可能继续走高。”金贤东同时表示，但随着价格信号对原材料生产流通的引导作用持续释放，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。预计全年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”的走势，下半年同比涨幅将有所回落。

金贤东强调，针对近期大宗商品领域出现的新情况新问题，国家发展改革委已会同有关部门，出台了调整完善钢材进出口相关政策，加强期货市场监管。还将统筹国内国际两个市场两种资源，切实加强供应保障。目前，国家发改委与市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况，进一步了解行业动态。下一步，将继续会同有关部门，持续加强监测预警，强化市场监管，采取针对性措施，切实维护市场稳定。

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