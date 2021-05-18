人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国家发改委：正联合市场监管总局调研部分大宗商品价格上涨

2021年05月18日11:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月18日电 （申佳平）“近期，部分大宗商品价格大幅上涨，主要是由于国际大宗商品价格上涨、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响。”在国家发展和改革委员会18日举行的5月份例行新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东就“近期钢铁、有色、煤炭等大宗商品价格大幅上涨”作出回应并表示，针对近期大宗商品领域出现的新情况新问题，国家发改委与市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况，进一步了解行业动态。

他指出，大宗商品价格上涨对我国的影响有利有弊，一方面有利于提升上游原材料企业盈利能力、降低债务风险，另一方面也会导致中下游制造业经营成本上升，影响行业效益。

“今年4月，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.8%；前4个月PPI同比上涨3.3%。从未来走势看，受国际大宗商品价格传导效应以及去年同期低基数等因素影响，近几个月PPI涨幅还可能进一步扩大，二季度PPI同比涨幅可能继续走高。金贤东同时表示，但随着价格信号对原材料生产流通的引导作用持续释放，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。预计全年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”的走势，下半年同比涨幅将有所回落。

金贤东强调，针对近期大宗商品领域出现的新情况新问题，国家发展改革委已会同有关部门，出台了调整完善钢材进出口相关政策，加强期货市场监管。还将统筹国内国际两个市场两种资源，切实加强供应保障。目前，国家发改委与市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况，进一步了解行业动态。下一步，将继续会同有关部门，持续加强监测预警，强化市场监管，采取针对性措施，切实维护市场稳定。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部