人民网北京5月18日电 （记者李楠桦）中国社会科学院17日举行国家哲学社会科学文献中心建设成果发布会。会议指出，经过近5年努力，国家哲学社会科学文献中心建设取得丰硕成果。文献中心数据量超过2000万条，访问量超过8亿次，为加快构建中国特色哲学社会科学提供了文献信息保障，为传播中国学术成果提供了重要平台。

会上，《国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库用户关注度报告（2020年）》（以下简称《报告》）发布。《报告》指出，截至2020年底，国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库累计上线期刊2118种，上线论文近1140万篇，个人注册用户超过380万人，国内机构用户近8万家，海外机构用户超过1000家，用户分布于183个国家和地区，已成为世界上最大的中文社科学术期刊开放获取数据库。

制图：李楠桦

《报告》包括期刊关注度、学科关注度、检索热度、关注度地域分布、机构用户使用情况等几个方面，基于国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库2020年的用户使用数据，以在线阅读量与下载量作为基础设计“关注度指数”，重点对2020年1月1日以前上线、且有阅读量与下载量的1908种学术期刊进行了关注度统计分析。

《报告》梳理了2020年度期刊关注度，《当代美国评论》《金融评论》等期刊位列前20。

《报告》指出，通过统计数据库收录各学科期刊论文的阅读量及下载量，计算出1908种样本学术期刊的阅读指数、下载指数与关注度指数，包括《当代美国评论》《东北亚经济研究》与《金融评论》等多种期刊位列前20。具体如下：

图片来源于《国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库用户关注度报告（2020年）》

分学科期刊关注度指数：2020年排名前20期刊主要分布于经济学等9个学科领域

《报告》指出，对收录的学术期刊进行了学科划分，包括综合性人文社会科学、马克思主义、哲学等24个学科。对2020年的期刊关注度指数排序后发现，排名前20的期刊主要分布在经济学、综合性人文社会科学（包括自然综合和社科综合》、历史学等9个学科领域。

图片来源于《国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库用户关注度报告（2020年）》

《报告》指出，综合性人文社会科学类中排名前五的期刊分别为《中国社会科学》《中国社会科学评价》《深圳社会科学》《河南理工大学学报：社会科学版》和《清华大学学报：哲学社会科学版》。

教育学类中排名前五的期刊分别为《幼儿教育研究》《教育经济评论》《教师教育学报》《早期教育：教科研版》和《北京大学教育评论》。

经济学类中排名前五的期刊分别为《东北亚经济研究》《金融评论》《财经智库》《经济社会史评论》和《宏观质量研究》。

(责编：李楠桦、吕骞)