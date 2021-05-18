国家发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东首次亮相新闻发布会。人民网 许维娜摄

人民网北京5月18日电 （许维娜）“今年以来，面对冬春疫情考验和外部环境不确定性，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，精准实施宏观政策，推动我国经济持续恢复和发展，经济运行稳中加固、稳中向好。”国家发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东在18日召开的5月份例行新闻发布会上表示。

人民网财经在现场了解到，这是金贤东出任新职务以来的首次公开亮相。会上，金贤东对今年1至4月份经济运行情况、中欧班列运行情况、推动长江经济带发展、市场准入效能评估以及营商环境评价开展等热点问题进行了通报，并与现场记者进行了沟通交流。

1—4月份全国发用电量明显回升

在电力运行方面，从发电看，1—4月份全国规模以上工业发电量同比增长16.8%，比2019年1—4月份增长10.9%，两年平均增长5.3%。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长18.9%、1.1%、14.9%、28.2%和7.6%。4月份，发电量同比增长11.0%，比2019年4月份增长11.3%，两年平均增长5.5%。

从用电看，今年1—4月全国全社会用电量同比增长19.1%，比2019年1—4月份增长14.6%，两年平均增长7.0%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长23.8%、20.7%、29.0%和3.8%。分地区看，全国11个省（区、市）用电增速超过20%，其中西藏、湖北增速超过30%。4月份，全社会用电量同比增长13.2%，比2019年4月份增长15.0%，两年平均增长7.2%。

在投资项目审批核准情况。4月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目12个，总投资873亿元。其中审批11个，核准1个，主要集中在交通、信息化等行业。

中欧班列保持了稳中有进的发展势头

2016年6月，中欧班列统一品牌正式发布启用。金贤东指出，近5年来，中欧班列不断跑出互利共赢“加速度”，助力沿线国家设施互联互通、贸易深化合作和产业联动发展，国际知名度和品牌美誉度空前提升，沿线国家和地区参与的积极性越来越高。

据金贤东介绍，2021年4月份，中欧班列开行1218列，运送货物11.7万标箱，同比分别增长24%、33%，综合重箱率98%，保持了稳中有进的发展势头。截至目前，中欧班列累计开行已达3.8万列，运送货物340万标箱，通达欧洲22个国家的151个城市，物流配送网络覆盖欧洲全境。

推动长江经济带发展取得明显进展

“关于推动长江经济带发展情况，推动长江经济带发展领导小组办公室会同沿江省市和有关部门扎实推进长江经济带生态环境系统保护修复和绿色高质量发展，不断完善体制机制，取得明显进展。” 金贤东指出，主要突出体现在三个方面：

一是顶层设计加快完善。近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，首次将绿水青山就是金山银山的理念落实到制度安排和实践操作层面。为做好《意见》的贯彻落实，5月12日，我委召开会议研究部署相关重点工作。下一步，我委将会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动生态产品价值核算体系、生态产品市场化经营开发、保护补偿和合理回报、绿色金融助力生态产品价值实现等方面工作取得新进展。

二是生态环境突出问题整改加快推进。截至4月底，长江经济带生态环境警示片披露的484个问题，已完成整改322个。

三是生态环境污染治理“4+1”工程稳步推进。1—4月，长江经济带地级及以上城市新增污水收集管网长度2813公里，城市和县城新增生活垃圾日处理能力13959吨/日。沿江化工企业累计关改搬转8731家。

三方面着手逐步建立完善全国市场准入效能评估体系

金贤东表示，近期，国家发展改革委组织相关研究机构和部分地方开展市场准入效能评估研究工作，并在福建、云南两省开展了市场准入效能试评估。

福建省围绕清单覆盖度、服务成效度、审批效能度、壁垒破除度、准入保障度五个方面构建市场准入效能评估指标体系，在福清市、长乐区、德化县、晋江市4个地区开展试点评估工作。云南省围绕宏观政策统筹实施、微观政策协调配合、制度贯彻落实、长效机制保障四个方面构建评估指标体系，对省本级、全省16个州（市）和129个县（市、区）开展试评估。

“福建、云南两省市场准入效能评估工作各有特色和侧重，为在其他地区开展评估提供了很好的示范。”金贤东指出，下一步，国家发展改革委将从以下三个方面入手，逐步建立完善全国市场准入效能评估体系。

一是稳步扩大试评估范围。今年将增加一些基础条件较好、积极性较高的省份，逐步开展试评估工作，验证评估指标的科学性和可操作性。条件成熟后，进一步扩大范围，稳步实现全覆盖。

二是不断完善效能评估指标体系。考虑不同地区基础条件差异，在福建、云南两省试评估工作基础上，按行业、领域、地域不同维度，对市场准入效能进行全领域、全过程、全方位评估。

三是推动信息化建设。充分利用数字中国建设成果，加强市场准入效能评估信息化应用支撑能力。

营商环境评价实现了对31个省（区、市）全覆盖

金贤东还介绍了开展营商环境评价的相关情况。据他介绍，截至目前，已经实现了对31个省（区、市）全覆盖。通过评价实践，中国营商环境评价指标体系的科学性、合理性和可操作性逐步提高，评价工作对优化营商环境的引领和督促作用开始显现。

一是从指标体系看，坚持以市场主体和社会公众满意度为导向。评价指标体系紧扣营造稳定公平透明、可预期营商环境的要求，紧扣投资吸引力和城市高质量发展，从衡量企业全生命周期、反映投资吸引力、体现监管与服务三个维度，包含18个一级指标和87个二级指标，综合反映各地营商环境情况。

二是从评价方法看，深入基层一线获取实际案例和数据。以2020年评价为例，我们发放企业问卷36万余份，电话采访企业1900余家，深度对接企业200余个，拨打调查核验电话2万余通，暗访政务大厅超过320家，深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见，真实评估各地营商环境情况。

三是从探索实践看，连续三年组织开展6批次营商环境评价。2018年，组织在东、中、西部和东北地区22个城市开展两批次试评价。2019年，组织41个城市开展营商环境评价，在东北地区21个城市开展试评价。2020年，评价范围进一步拓展到部分地级及以上城市和国家级新区。多批次评价，为验证评价指标体系、完善评价方法、积累评价经验打下了坚实基础，也为参评城市系统检视营商环境情况、制定有针对性改革举措提供了重要依据。

四是从改革成效看，推动更多改革经验在全国范围复制推广。2020年，发布了首部《中国营商环境报告》，全面展示各地优化营商环境改革创新举措和典型案例，带动全国范围对标先进，聚焦市场主体反映的突出问题，推出了一批针对性强、获得感高的改革举措，营商环境得到持续优化。

将突出抓好四方面工作继续做好中国品牌日

人民网财经从发布会上获悉，2021年中国品牌日活动于5月10日—12日在上海成功举办，1500余家国内品牌企业和创新型中小企业参加了线上展览，其中600余家知名自主品牌企业参加了线下展览。博览会取得丰硕成果，初步统计，展会期间各地参展品牌企业现场开展的新品首发、带货直播、文化展演、品牌推介等特色活动超过400场，吸引线上线下观众超过1.5亿人次，参展品牌企业线上线下销售额超过10亿元。有关各方达成合作意向400余项，意向金额超过40亿元。

金贤东表示，下一步，国家发展改革委将以持续办好中国品牌日活动为抓手，统筹谋划我国品牌发展的顶层设计，加快推进品牌强国建设，打造国货精品、国货品牌，助力加快构建新发展格局。将突出抓好以下四个方面的工作：

一是统筹谋划顶层设计。把握全球经济发展趋势和共性规律，分析我国品牌发展形势和特点，科学界定企业、政府、中介机构、消费者在品牌发展中的地位和作用，研究提出品牌发展顶层设计。

二是积极探索中国品牌发展创新举措。引导企业开展品牌创建提升行动，提高全产业链质量管理水平。加大智能化改造力度，增强企业综合竞争力。进一步健全法律法规和完善诚信体系建设，营造良好环境。

三是持续高水平办好品牌日相关活动。继续办好中国自主品牌博览会和中国品牌发展国际论坛，加快探索建立中国品牌日活动常年推进机制，鼓励地方结合自身实际创新开展品牌创建特色活动，形成品牌建设强大合力。

四是加强自主品牌发展基础研究。鼓励有关机构、高等院校、行业协会等持续深化中国特色品牌发展理论研究，不断完善品牌培育、品牌评价、品牌认知等体系，科学指导我国品牌创建实践。

(责编：王仁宏、高雷)