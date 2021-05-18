人民网北京5月18日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，5月12-14日，中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组组长、市场监管总局党组成员杨逸铮，市场监管总局党组成员、国家药监局党组书记李利一行赴甘肃省，现场调研督导新冠病毒疫苗全流程各环节监管、监督工作情况。杨逸铮强调，要增强守关意识，落实属地管理责任，全面履行好监管职责，督促企业落实主体责任，守好生产质量关、驻厂监管关、上市检验关、流转管理关等，善于发现问题、勇于指出问题、敢于纠正问题，决不把任何一支有疑点的疫苗放出厂门，杜绝疫苗非法流出、非法贩卖问题。

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杨逸铮指出，要深刻理解人民健康是国之大者，充分认识新冠病毒疫苗监管工作的重要性，知重负重、勇善担当。她要求，市场监管、药品监管部门纪检监察机构要坚守职责定位，突出凸显政治监督，主动靠前监督、全程监督，坚持问题导向，探索创新监督方式，上下贯通延伸监督触角，精准发现突出问题，做好“行纪衔接”，以强监督促强监管，提升政治监督的实效性，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

“要夯实疫苗安全企业主体责任，持续强化生产监管力度，提升批签发质量和效率。强化新冠病毒疫苗储存配送监管，严防非法流出和非法贩卖，加强储运管理和全过程信息化追溯。”李利强调，要配合有关部门做好疑似预防接种异常反应监测和处置工作，做好及时报告、分析评价、科学调查、依法发布等工作。

李利表示，在做好新冠病毒疫苗监管的同时，要加强药监系统党风廉政建设和反腐败工作，压紧压实管党治党责任，自觉接受驻市场监管部门纪检监察组的监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造忠诚干净担当的药品监管队伍。

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