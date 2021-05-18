人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

市场监管总局：杜绝出现新冠疫苗非法流出、非法贩卖问题

2021年05月18日14:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月18日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，5月12-14日，中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组组长、市场监管总局党组成员杨逸铮，市场监管总局党组成员、国家药监局党组书记李利一行赴甘肃省，现场调研督导新冠病毒疫苗全流程各环节监管、监督工作情况。杨逸铮强调，要增强守关意识，落实属地管理责任，全面履行好监管职责，督促企业落实主体责任，守好生产质量关、驻厂监管关、上市检验关、流转管理关等，善于发现问题、勇于指出问题、敢于纠正问题，决不把任何一支有疑点的疫苗放出厂门，杜绝疫苗非法流出、非法贩卖问题。

图片来源：市场监管总局

杨逸铮指出，要深刻理解人民健康是国之大者，充分认识新冠病毒疫苗监管工作的重要性，知重负重、勇善担当。她要求，市场监管、药品监管部门纪检监察机构要坚守职责定位，突出凸显政治监督，主动靠前监督、全程监督，坚持问题导向，探索创新监督方式，上下贯通延伸监督触角，精准发现突出问题，做好“行纪衔接”，以强监督促强监管，提升政治监督的实效性，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

“要夯实疫苗安全企业主体责任，持续强化生产监管力度，提升批签发质量和效率。强化新冠病毒疫苗储存配送监管，严防非法流出和非法贩卖，加强储运管理和全过程信息化追溯。”李利强调，要配合有关部门做好疑似预防接种异常反应监测和处置工作，做好及时报告、分析评价、科学调查、依法发布等工作。

李利表示，在做好新冠病毒疫苗监管的同时，要加强药监系统党风廉政建设和反腐败工作，压紧压实管党治党责任，自觉接受驻市场监管部门纪检监察组的监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造忠诚干净担当的药品监管队伍。

(责编：李楠桦、高雷)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部