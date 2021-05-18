日前，中国建设银行脱贫攻坚总结表彰大会暨乡村振兴工作（视频）会议在北京召开。建行党委书记、董事长田国立强调，建行要立足新起点，持续巩固和拓展脱贫攻坚成果；扛起新责任，深刻把握金融服务乡村振兴战略机遇；深化新金融，不断提升乡村振兴服务供给能力；拓展新格局，打造企业增长与生态发展的共生模式。

田国立介绍，2015年以来，建行对口帮扶5个贫困（区）县、2486个贫困村，帮助75万人脱贫摘帽。建行3363名扶贫干部舍“小家”为“大家”，甘愿奔赴扶贫一线，扎根服务“第二故乡”。建行坚持立足实际、把握规律，积极探索新金融赋能扶贫的内生可持续模式，需要认真总结、长期坚持并不断发展完善。

田国立表示，当前我国农村地区金融服务的覆盖面不断提升，要紧扣产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，聚焦农民、农业、农村三大领域。在推动农村金融服务普惠化、农业产业现代化、农村公共服务便利化、农村建设数字化等方面重点发力，坚持把客户做小、把服务做精、把总量做大的新思路，为乡村振兴提供新的解决方案。

为此，建行要细分农民市场。积极支持村两委干部、农技人员、种植大户、退伍军人、商超业主、乡村医生、返乡大学生等七大类或更多类型的致富带头人，以金融力量支持和引导广大农民创新创造、就业乐业、富裕富足。摒弃传统思维，本着信任和责任，依托金融科技和大数据，开展农产品生产、加工、流通等全链条数据采集、溯源追踪和智能分析，构建新的审批和风控模型，研发更多针对性强、匹配度高、操作简单的信用类产品。

同时，要深化农业服务。根据不同地区的资源禀赋、基础设施条件和经济发展状况，围绕激活农地价值、支持农技攻关、推动农机普及、加强农资保障，提供差异化的产品服务，因地制宜、因需施策。大力支持高标准农田建设，推广土地流转平台，创新“裕农快贷”等服务农村集体经济组织和农户的特色信贷产品。积极支持当地龙头企业、合作社、家庭农场等开展生产托管和规模化经营，提升农业生产效益。紧抓集体经营性建设用地入市契机，积极探索“乡村振兴+住房租赁”模式。大力支持水利灌溉、机耕道路、烘干存储、冷链物流等现代农业设施建设。创新特色农产品保险、“保险+期货”等金融服务，解决农业生产“靠天吃饭”问题。加大对农业科技企业的金融服务，支持种质资源保护、优良品种选育等“卡脖子”技术攻关。加强对农机装备企业自主研发和智能化升级的金融支持，助力提升农业机械化水平。帮助做好种子、化肥、农药等农资全流程溯源保真和储备供应。加强与农技站等沟通协作，依托“裕农学堂”推广普及农业科技。加快金融科技创新，大力支持数字农业智慧平台建设。

此外，还要助力乡村治理。充分挖掘和发挥“裕农通”服务点在乡村治理中的社会功能，将智慧政务连接到村、金融服务延伸到村、交易场景搭建到村、培训课堂下沉到村、阳光村务应用到村。进一步推广优化农村三资监管系统、集体产权交易系统，构建服务下沉的场景和数据基础，以数字手段助力管理和发展好扶贫“造血”资产。

田国立还指出，建行要聚焦碳达峰、碳中和目标，强化环境与气候风险的前瞻管理，以新金融行动推进集团全面绿色转型。加快资产结构绿色转型，逐步压降高耗能、高排放存量资产，同时加快配置乡村振兴、普惠金融等领域的增量绿色资产。积极参与绿色标准体系建设，推动ESG发展理念等在建行深化落地。持续推动产品服务创新，打造多元化绿色金融产品体系，支持云南、青岛等绿色示范省市试点，将绿色发展因子融入服务经济社会发展的方方面面。

建行党委副书记、行长王江充分肯定了建行助力脱贫攻坚、服务乡村振兴的工作成绩，一是坚持党建统领，脱贫攻坚圆满收官；二是主动布局乡村振兴，打造“裕农通”品牌；三是推进产品创新，优化“三农”金融供给；四是深化新金融行动，打造乡村振兴特色样板；五是拓展联动机制，提升支农合力。他强调，要布局乡村振兴新阶段，抢抓“三农”领域新机遇。要充分把握“三农”改革政策导向，充分把握建行服务“三农”的先发优势，充分认识建行服务“三农”面临的挑战，充分把握做好乡村振兴服务的“五个坚持”，即坚持初心使命、提高政治站位；坚持一体化推进传统经营与数字化经营；坚持顶层设计与基层探索相结合；坚持社会价值和商业银行经营规律相结合；坚持联动协同发力，推动“三大战略”在“三农”领域落地开花。

建行党委副书记、监事长王永庆作会议总结，并就抓好会议精神的贯彻落实提出三点要求。一是提高站位，在闻令而动中彰显大行使命担当。二是汇聚势能，在党建引领下助力乡村治理现代化。要善用农村基层组织作用，深度参与农村精神文明建设，把金融科技的优势向乡村拓展，助力乡村基层党组织建设、完善乡村治理体系、提升乡村治理能力。三是守正创新，以新金融实践推进乡村高质量发展。要立足帮扶地区特色资源，遵循规律推进农业产业发展，以新金融实践做深做透乡村振兴，提升乡村振兴工作质效。

(责编：李源、董童)