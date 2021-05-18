人民网北京5月18日电 （赵超）5月17日，世界电信和信息社会日大会在河南郑州召开，本次大会的主题是“在充满挑战的时代加速数字化转型”。工业和信息化部副部长刘烈宏表示，截至2021年3月底，我国建成5G基站81.9万个，占全球70%以上，覆盖全国所有地级以上城市，建成全球规模最大的5G独立组网网络。

5G网络分独立组网（SA）和非独立组网（NSA）两种模式。非独立组网是在5G建设初期通过改造4G网络，将5G基站接入4G核心网的混合组网方式；独立组网是完全独立建设的5G网络，能更好发挥5G技术特性。

刘烈宏透露，2021年计划新建5G基站60万个，一方面加快5G独立组网规模发展，同时推动移动和固网“双千兆”网络协同。工信部日前发布的《千兆城市评价指标》文件指出，5G基站密度要求达到每万人12个，千兆光宽覆盖率要达到80%。

作为新晋基础电信运营商的中国广电，也在本次大会上宣布将择机发放5G号段、推出相关套餐。

按照工信部的部署，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电和中国铁塔五家企业在大会上联合发起《5G赋能产业数字化》共同行动，推动5G协同发展，赋能产业数字化转型。

五家运营商发布的5G行动计划涉及云计算、工业大数据平台、5G信息传播以及数字铁塔等应用。中国信息通信研究院预计，到2025年，5G将带动1.2万亿左右的网络建设投资，拉动8万亿相关的信息消费，直接带动经济增加值2.93万亿元。

刘烈宏表示，5G国际标准是分不同版本梯次导入的，标准是5G产业化的前提、产业化是5G融合应用的基础，要把握好5G融合应用的阶段性，保持战略定力。5G具有倍增效应发展前景广阔，但在推进行业数字化转型进程中需要付出艰苦努力，要把握好5G融合应用的复杂性，多方协同攻坚克难打硬仗。

工信部日前发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》征求意见稿，制定了8个专项行动、32项具体任务，统筹推进5G应用规模化发展。

刘烈宏表示，5G主要是面向行业场景的新技术，我国是首批5G商用的国家之一，技术产业应用已经迈入了无人区，特别是面向工业乃至实体经济的融合应用，无经验可循，需把握5G的新特点，立足国情，走出一条具有中国特色5G发展和应用之路。

(责编：赵超、吕骞)