人民网北京5月17日电 （孙阳）当前，如何推动人工智能等前沿技术与传统行业融合创新，在智能运维领域实现高质量发展和实践应用，成为学界和业界共同关注的话题。

近日，清华大学计算机系长聘副教授、博士生导师裴丹在2021国际AIOps挑战赛决赛暨AIOps创新高峰论坛上表示，随着人工智能技术的快速发展，各行业数字化程度得到了大幅提升，运维工作在银行、证券、保险、电信、能源等不同行业的重要性均变得越来越高，但随着系统规模和架构复杂度的不断增加，数据种类和数据规模的不断增加，运维工作面临着巨大挑战。只有针对不同的领域、不同场景要做不同的算法，进行分而治之，而非使用“黑盒”通用算法，才能解决运维难题。

业界普遍认为，运维行业的整体发展经历了从手工运维、自动化运维到目前的智能运维阶段，即利用AI算法分析海量运维数据，准确发现问题，进而从决策层面进一步提高运维效率。

裴丹认为，AIOps智能运维是任何模拟运维人员行为的计算机技术，可以基于专家知识，基于自动化、机器学习、深度学习或者它们的某种组合。只有持续不断的社区努力，共创AIOps生态系统，打造“监控+算法+自动化+知识”的有机整体，才能更有效地落地AIOps，使其在实际运维场景中产生真实价值。

论坛上，NIISA联盟理事长杨志国宣布成立智能运维专业委员会。他表示：“专委会作为AIOps领域上中下游企业间交流合作的重要平台，旨在搭建各方沟通合作的桥梁，协助政府相关产业政策落地，推动AIOps智能运维产业国家标准乃至国际智能运维标准的制定，力争在人工智能技术重塑全球化格局中，为世界贡献中国智慧。”

据介绍，国际AIOps挑战赛至今已举办了四届，已经成长为智能运维领域最具影响力的专业赛事，旨在充分号召和组织产、学、研各界力量，以智能运维技术解决真实业务场景中的运维经典问题，据此展开攻关竞技比赛，发掘智能运维领域最具潜力与价值的团体和个人，促进科研创新与成果转化。

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