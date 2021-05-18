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中国太保发布新司歌《约定》

2021年05月18日15:57 | 来源：新华网
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原标题：中国太保司歌《约定》全新发布

　　5月13日，在中国太保成立三十周年之际，中国太保全新司歌《约定》正式发布。《约定》由著名指挥大师陈夑阳指导，青年作曲家李劭晟作曲，歌词由中国太保寿险苏州分公司员工吴竹涵执笔创作。

　　30年前，沐浴着浦东开发开放的春风，中国太保诞生于上海，成为全国性股份制商业保险公司，踏上立足上海、服务全国的征程。历经30载，从1991年底的46家机构、1002名员工起步，逐步成长为拥有5800余家机构、11万员工、60万营销伙伴的行业头部企业，中国太保为经济社会发展贡献了智慧、力量、经验。

　　“我怀赤子之心，一步一个脚印，与君承诺不改，稳步前进不负卿；点点灯火明，莹莹几颗星，千家万户祥和处，磊落我胸襟……”在中国太保司庆30周年总结发展大会现场，来自太保各领域的40位青年员工、营销伙伴及客户代表共同唱响这首《约定》。

　　此前，中国太保从全系统征集到40多份原创歌词作品，每一份作品都饱含着对保险事业的激情与热爱，对太保发展的注目与祝福；经网络票选及专家评定，最终《约定》一曲脱颖而出。

　　歌词作者吴竹涵在谈到创作感受时表示：“保险的本质即是一种契约精神。太保人不惧风雨奋战服务在一线，在他们的努力下，保险成了亲情、爱情、理想、希望的有力捍卫者，成全了一个又一个美好的约定。”作为一名“90后”太保年轻人，吴竹涵相信中国太保将陪伴更多的人，做时间的友人，成为一个个美好约定的捍卫者和见证者。

(责编：董童、李源)

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