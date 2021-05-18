5月17日，同程艺龙发布了截至2021年3月31日的第一季度业绩报告。

财报显示，2021年第一季度实现收入16.1亿元，同比增长60.6%。经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为4.2亿元，同比增长162.7%。经调整EBITDA利润率由2020年同期的15.8%上升至25.9%。经调整净利润同比增加279.5%至3亿元。

2021年第一季度，同程艺龙平均月活用户达到2.3亿，同比增长57.8%；平均月付费用户达到2730万，同比增长84.5%。得益于同程艺龙多元化服务场景的构建和一站式出行平台的打造，用户对平台的忠诚度不断提高，截至2021年3月底，黑鲸会员累计人数超过700万人。

同时，该以司主要业务指标较2019年同期实现正增长，其中国内住宿预订间夜量较2019年同期增长45%，国内机票销量较2019年同期增长达到20%，汽车票销量较2019年同期增长近150%。

此外，截至2021年3月31日，同程艺龙的注册用户中，居住于非一线城市的用户占比达到86.4%。2021年1月至3月，约有59.7%的微信平台新付费用户来自中国三线及以下城市。

(责编：董童、李源)