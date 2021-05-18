5月18日，菜鸟宣布启动“两个一公里”数字计划，围绕农产品进城“最先一公里”和消费品进村“最后一公里”，对农产品物流中心、共同配送点进行数字化升级，今年内在农产品核心产区加开20个以上物流中心，服务乡村振兴。

“最先一公里”把农业产值留在乡村

菜鸟乡村事业部总经理熊健表示，菜鸟本次推出“两个一公里”数字计划，重点是要帮助农产品上行，“农民只有把地里的东西卖出去，才有能力把城里的东西买进来，城乡经济才能更协调发展起来。”

2020年以来，菜鸟已经在云南、湖南、广西、山西、陕西等农产品核心产区布局农产品上行物流中心。今年要加开的20多个农产品物流中心不只有发货功能，而是集“产运销”为一体，农产品在产地就可以实现加工、销售、配送。

云南新平县的橙子通过菜鸟农产品上行物流中心发往全国各地

云南新平是一个多民族聚居的农业县。最远的水果核心产区离县城130公里，运输一趟要8小时。作为菜鸟首批开设农产品物流中心的试点县，现在的新平形成了县、镇、村三级配送体系。这些共配点，不但是快递收发网点，也成为农产品进城的起点站。

今年2月到4月，不到两个月时间，菜鸟新平上行物流中心就运出1800吨脐橙，每单水果的物流成本平均下降了0.3元，带动200多当地农户就业。

国家农产品保鲜工程技术研究中心研究员王文生认为，菜鸟乡村物流在新平至少有三个派生效应：首先最明显的是拓宽了以冰糖橙、沃柑为主的水果销路；其次是提高了产品的品控要求和运输的实效性；最后是高原上的特色优质水果，加上与互联网平台的良性合作，则有望保障产业体系的可持续发展，把农产品产业链成本转化为农民收益，把数字经济蛋糕更多留在乡村。

“最后一公里”让乡村用上普惠物流

首都经济贸易大学信息学院副院长牛东来长期关注乡村经济。他认为，农村是一个广阔的市场，构成了“双循环”新格局当中的战略纵深，激活农村和下沉市场的消费力，对于扩大内需至关重要。

为此，菜鸟已经着手对数百个乡村县域共同配送中心进行数字化改造，提升信息化水平，引入智能分拣设备，统一场地、统一管理、统一服务标准，为县级配送中心降本增效。

在更末端的乡镇、村一级乡村共同配送站，将被升级为具有“快递+社区生活”服务的新型农村消费中心。

西藏自治区的普兰县是阿里地区最小的一个县，位于中国、印度、尼泊尔三国交界处，平均海拔3900米，整个县只有1万人，分布在12539平方千米的土地上。由于快递及物流需求小而散，一直处于粗放状态，一个快递从狮泉河（阿里地区中心城区）到普兰县350公里，要一周以上时间。

通过菜鸟共同配送升级以后，快递从狮泉河到普兰县实现“一日达”。现在，通过共同配送服务网点，品牌服饰、高端化妆品都进入到普兰居民家庭，当地的青稞饼干等特产也进入到北上广等一线城市家庭。

云南农业大学教授、云南省农村劳动力开发促进会常务理事蒋永宁表示，“两个一公里”数字计划有助于乡村物流效率和品质尽快追上城市，其上行物流中心根植于农村，与农民真正做到合作、分享、分润，企业通过这种下沉到田间地头的投入，可以扎实地服务于乡村振兴。

(责编：李源、董童)