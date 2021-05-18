人民网北京5月18日电 （记者毕磊）5月17日，中国联通以“百年筑梦 网络强国”为主题的大型活动“匠心网络红色万里行”在北京正式启动。

据了解，中国联通已连续5年举办匠心网络万里行，足迹遍布21个主要经济发达省份、76个重点城市，行程超2.5万公里，覆盖3.2亿用户。本次活动将从上海集结出发，将先后途经浙江宁波、嘉兴，江西南昌、瑞金、井冈山，贵州铜仁、遵义，陕西延安，河北西柏坡，最后在雄安收官。

中国联通党组书记、董事长王晓初表示，2021年是中国共产党成立100周年。这次活动把党史学习教育与匠心网络能力展示紧密结合，是一次弘扬红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等的万里行，也是中国联通践行“百年筑梦、网络强国”走向未来的万里行。

匠心网络红色万里行启动仪式。受访者供图

据介绍，本次活动聚焦中国联通落实网络强国、数字中国的生动实践和丰硕成果，突出展示5G、三千兆、无线网、宽带网和政企网，以及珠三角、长三角低时延网络圈等，重点展示匠心网络打造、网络体验改善的典型案例，以及通信保障、网络重保的先进事迹等。同时，“匠心网络红色万里行活动”也在全国各地举办入党宣誓、微党课、“我为群众办实事”等系列活动。

另外，为进一步践行为民服务的初心使命，5月17日当天，中国联通党组成员、副总经理买彦州向社会发布“我为群众办实事”服务再升级行动计划，包括5大服务承诺、10项服务行动。5大服务承诺包括营业厅一站全结、10010热线一号通解、中国联通APP一屏速办、家庭宽带极速服务和政企专线精品服务。10项服务行动包括“极速共享 5G测速”“服务到家 全屋千兆检测”“不忘初心 匠心网络红色万里行”“近在指尖 APP服务焕新”“沟通随心 10010智能焕新”“亲情互联 异地同享”“银发无忧 智慧助老”“为爱在线 暖心助残”“为民解忧 秒懂5G”“尊享服务 联通伴您身边”。

(责编：罗知之、吕骞)