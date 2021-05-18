原标题：金科股份发布2020社会责任报告 将深入推进企业高质量发展

近日，金科股份正式发布《金科股份2020企业社会责任报告》。这是该公司自2016年以来连续发布的第5份社会责任报告。

《金科股份2020企业社会责任报告》。受访者供图

报告深入展示了2020年金科股份作为美好生活服务商积极助力脱贫攻坚等，从企业战略、环境保护、科技创新、员工关怀、社区服务以及经营业绩等方面，向利益相关方和社会各界披露了金科股份的发展情况，展示了其为经济、社会、环境共同可持续发展所进行的实践与成效。

蓝图绘就 为高质量发展注入动力

2020年，金科股份销售金额2232亿元，同比增长约20%；实现营业收入877亿元人民币，同比增29.41%；实现净利润97亿元，同比增长52.66%，其中归属于上市公司股东的净利润70.30亿元，同比增长23.86%。2020年11月17日，金科服务正式在港交所上市。

业绩的背后离不开金科的发展逻辑：坚持高质量发展观——效益优先、客户至上、长期主义。2020年12月，金科式发布新五年战略规划，强调“两升级、三转变”即：由传统地产向科技地产升级、由传统物业服务向智慧服务升级；由单赛道向多赛道协同发展转变、由高速度发展向高质量发展转变、由常规发展模式向创新驱动模式转变。

具体来看，金科将继续以发展民生地产为主体，民生地产与精品住宅相互促进的“双模驱动、创新发展”模式，推动创新型业务发展如代建业务、城市更新业务，挖掘新的利润增长点。

在智慧服务方面，保持空间服务增长态势、聚焦生活服务重点领域、科技服务业务化、提升客户满意度、机制创新等关键策略，打造以客户为中心的智慧生活服务商，实现业务规模增长。

在产业链生态圈的打造上，金科将围绕地产产业链整合要素资源，适度投资新赛道，实现地产与产业链双向赋能，拓展未来发展空间。

聚焦乡村振兴 坚持社会价值大于企业价值

金科产业扶贫项目。受访者供图

多年来，金科坚持“社会价值大于企业价值”理念，把公益作为一项持续的、坚守的、常态的事业。近年来，金科积极响应、主动投入5.38亿元开展产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫等，辐射带动11个区县近3万名群众脱贫增收。2020年，金科累计开展重点扶贫项目26个，筹集扶贫资金7256.6万元，惠及困难群众5000余人次；采取线上营销、结对助销等方式。帮销农产品500万元，带动消费2000万元。下一步，金科将坚守本心抢抓新机遇，谋求新发展，深入发挥企业优势，将以产业为转手，消费为支撑，基金为载体，数据为基础助力乡村振兴起航。

2021年金科将坚持“四位一体，生态协同”的高质量发展战略，即精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，在此基础上进一步整合产业链生态圈，扩大价值提供范围，提供高品质、多元化的美好生活产品与服务，形成生态协同的新战略格局。金科将以战略为引领，聚焦城市升级、消费升级和产业升级，继续焕发城市面貌，以更磅礴多元的格局，全方位助推美好生活的实现。

(责编：李源、董童)