人民网北京5月18日电 （许维娜）全民健身是人民增强体魄、健康生活的基础和保障。在国家发展改革委18日召开5月份例行新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东表示，“十三五”以来，全民健身国家战略深入实施，城乡全民健身场地设施明显改善，但仍然存在总量不足、结构不优、质量不高、社会力量参与不够充分等问题，群众“健身去哪儿”的问题还没有得到有效解决。

人民网财经从国家发展改革委获悉，为充分发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快体育强国建设，近期，国家发展改革委、体育总局联合印发《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》。

据金贤东介绍，《实施方案》重点聚焦群众身边的健身设施，坚持绿色、低碳、实用的建设理念。

在建设任务上，“十四五”时期，中央预算内投资重点支持体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、户外运动公共服务设施等６类项目建设，其中，体育公园、健身步道、户外运动公共服务设施是“十四五”新增支持方向。

在建设目标上，到2025年，推动全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块以上，带动全国新建或改扩建1000个体育公园，全民健身场地设施更加公平可及，户外运动公共服务设施逐步完善，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。

金贤东指出，从今年来看，国家发展改革委将重点做好三方面工作。

一是加大资金支持。2021年，国家发展改革委将安排中央预算内投资20亿元，支持以上6类项目建设。目前，各地正在抓紧编报投资计划建议方案，国家发展改革委将及时下达投资，督促地方加快开工建设，保证项目建设质量。

二是完善配套政策。我们注意到，各地高度关注体育公园建设，积极性很高，储备了很多项目。为此，我们正在研究起草《关于推进体育公园建设的指导意见》，按人口规模分级制定建设指导标准，完善规划布局、土地利用、资金支持等政策措施，为体育公园建设营造良好的制度环境。

三是压实地方责任。充分发挥中央预算内投资引导和撬动作用，指导各地做好项目储备，积极吸引社会力量参与，形成多元投入机制。同时，加强对健身设施的运营管理，推动健身场地开放共享，确保健身设施管好、用好、发挥好效益。

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