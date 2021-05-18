国家发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东首次亮相新闻发布会。人民网 许维娜摄

人民网北京5月18日电 （许维娜）今年“五一”小长假期间，全国电商消费、旅游消费出现了双回升。那么，下一步如何推动消费持续恢复？

国家发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东在18日召开的5月份例行新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度作用，统筹协调各部门力量和资源，多措并举稳定和扩大消费。

人民网财经从发布会上获悉，随着国内疫情得到有效控制和消费环境不断优化，今年以来居民消费持续回补，消费市场稳步恢复。特别是“五一”小长假期间，旅游、餐饮等消费持续活跃，网络零售进一步回升，消费潜力加快释放。

“但同时也应看到，受疫情等因素影响，居民消费仍受一定制约，恢复基础尚不牢固、进程仍不平衡。”金贤东指出，要从五个方面着手：

一是大力提升实物消费。加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，取消对二手车交易不合理限制，推动车联网和充电桩（站）布局应用，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。支持发展超高清视频终端、虚拟现实／增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品。加快推广高效终端用能设备和产品。

二是积极发展服务消费。持续推进文化和旅游消费试点示范。推动实施《冰雪旅游发展行动计划（2021－2023年）》，以北京冬奥会为契机，拉动体育旅游消费。发展大健康产业，扩大健康服务消费。支持构建医养康养相结合的养老服务体系和多层次多样化的托育服务供给体系。

三是加快培育新型消费。全面落实《加快培育新型消费实施方案》，加强新一代信息基础设施建设、商品供应链服务创新和新装备新设备应用，进一步推动线上线下消费融合，培育壮大新零售、“互联网＋医疗健康”、数字文化和旅游、在线教育、智能体育等消费新业态。

四是不断拓展城乡消费。培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心，推进步行街、标准化菜市场等改造提升。扩大保障性租赁住房供给，完善长租房政策。加强县域商业体系建设，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系，改善县域消费环境。

五是持续优化消费环境。推进产品、服务品牌和标准建设，保护发展中华老字号，不断提升供给质量。建立常态化的消费环境测评体系，探索建立消费投诉信息公示制度，大力推进消费纠纷多元化解决机制建设，持续深入开展反不正当竞争执法等专项整治，着力营造安全、放心、诚信的消费环境。

(责编：罗知之、高雷)