人民网北京5月18日电 （许维娜）当前，海南自贸港建设步伐不断加快。国家发展改革委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东在18日召开的5月份例行新闻发布会上表示，2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布实施以来，推进海南全面深化改革开放领导小组办公室会同海南省和有关部门，把制度集成创新摆在突出位置，聚焦贸易投资自由便利和各类要素便捷高效流动，加快建立开放型经济新体制，自贸港建设顺利开局、蓬勃发展。

据金贤东介绍，具体成效主要体现在四个方面：一是自由贸易港制度框架初步建立。一年来发布政策文件100多份，这些政策可以用“六个更加”进行概括，即更加自由便利的贸易投资政策、更加安全便捷的金融支持政策、更加高效精准的税收优惠政策、更加便利开放的运输服务政策、更加有力有效的要素支撑政策、更加高效完善的实施保障制度。

二是现代化经济体系建设取得新进展。一年来，海南大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，不断夯实实体经济基础，产业结构持续优化，全省经济运行强劲恢复。今年一季度海南实现地区生产总值1396亿元，同比增长19.8％，增速居全国第二，两年平均增长7.0％；固定资产投资、社会消费品零售总额同比分别增长20.3％、61.6％，主要经济指标延续稳中向好势头。

三是开放水平明显提升。出台外商投资准入负面清单、放宽市场准入特别措施、贸易自由化便利化若干措施，外商投资准入负面清单缩减为27条，利用外资额、外贸进出口额快速增长。今年一季度，海南实际利用外资同比增长433%，货物贸易进出口总额同比增长29.8%，服务贸易进出口总额同比增长55.6%。

四是营商环境持续改善。实施创一流营商环境行动计划，累计发布制度创新案例100多项。深化“一枚印章管审批”“不见面审批”“一网通办”等审批改革，建设国际投资、贸易、人才“单一窗口”，大幅压缩审批环节和审批时限。

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