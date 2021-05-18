新华社海口5月18日电（记者张鑫超）18日，记者从中国工商银行海南省分行获悉，数字人民币在海南跨境进口电商企业——国免（海南）科技有限公司使用并完成支付，这是数字人民币在海南首次应用到跨境进口电商支付场景并成功落地。

据了解，此项目由中国工商银行海南省分行提供数字人民币支付接口和运营服务，由海航集团新生支付有限公司提供技术支撑及商户配套服务。

新生支付数字人民币项目负责人刘小利介绍，相较于一般电商平台而言，跨境进口电商在实名认证基础上进一步做到了订购人和支付人一致性校验，符合海关监管要求。对消费者来讲，在下单最后支付阶段选择“数字人民币支付”即可，实现了从消费者到平台间的结算闭环，使整个支付过程经济性、安全性更强。

“数字人民币在跨境进口电商平台的使用，对于平台商户来讲，能悉数收到消费金额，零手续费的支付大大降低运营成本，从而提高了收益。”国免科技电商平台负责人周业晖说。

中国工商银行海南省分行数字人民币业务负责人表示，数字人民币支付在跨境进口电商场景的应用，是数字人民币在海南试点的创新性突破，在降低小微企业支付手续费、提升支付效率、增强消费者隐私保护的同时，也将更好地促进自贸港贸易自由便利和资金流动自由便利。

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