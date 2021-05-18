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山西：5532座光伏扶贫电站每年可产生发电收益18亿元以上

2021年05月18日18:29 | 来源：新华网
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新华社太原5月18日电（记者王飞航）记者从山西省政府新闻办18日举行的新闻发布会上获悉，山西省目前已建成并网5532座光伏扶贫电站，每年可产生发电收益18亿元以上，带动9963个村集体经济年均增收20万元，光伏产业成为巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴的重要产业支撑。

地处黄土高原的山西省是全国光伏扶贫首批试点省份，2015年以来累计建成并网光伏扶贫电站294.4万千瓦，总规模位居全国前列。其中建设村级（联村）电站5479座，集中电站53座。截至2020年底，山西省光伏扶贫电站累计发电收益37.36亿元，惠及逾72万贫困户。

山西省扶贫办副主任张建成说，光伏扶贫项目是脱贫攻坚为贫困村集体经济留下的优质资产，加强光伏扶贫项目资产的运维管理，确保这些项目持续发挥效益，对巩固和拓展脱贫攻坚成果意义重大。

据介绍，依托省级监测调度平台，山西对光伏扶贫村级电站运行数据实时监测，确保发电效率高、后续运维好、收益分配准、监管主体实、稳定运行久。

“去年全省光伏扶贫电站共结算发电收益19.6亿元，重点用于保障脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及半劳动力、弱劳力等家庭就近就地解决就业。下一步我们要把光伏扶贫电站管好用好，确保‘十四五’期间全省光伏扶贫电站每年发电收益稳定在18亿元以上。”张建成说。

(责编：赵欣悦、白宇)

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