人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

无人驾驶播种成为河套农民种地新时尚

2021年05月18日18:36 | 来源：新华网
小字号

新华社呼和浩特5月18日电（记者李云平、恩浩）播种机匀速前进，施底肥、播种、铺设滴灌管和地膜等作业一气呵成。眼下，在地处河套地区的内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗，一种依托北斗导航系统的无人驾驶播种机助力农民种植智能化，进一步提高农业生产综合效益。

连日来，在乌拉特前旗额尔登布拉格苏木现代农牧业科技示范园的农田里，机器声隆隆作响，一台拖拉机正沿着田垄匀速前行。仔细一看，驾驶室里空无一人，方向盘自动调整着前进的方向播种玉米。

种植基地负责人王文琦说：“这种无人驾驶播种方式精确度高，每千米播种作业偏差不超过2厘米，不会出现过去的重复种、漏种现象，既节省种子又能保质保量播种，每天可完成100多亩耕地的播种任务。”

这台无人驾驶导航播种机由当地龙头企业内蒙古禾兴农牧业有限责任公司引进，通过应用北斗卫星定位系统进行精准播种。在播种前只需设定好线路和地块数据，这台播种机便可自动进行直行作业。

乌拉特前旗农牧业技术推广中心高级农艺师杨永胜告诉记者，现在全旗已引进10多台安装北斗导航系统的无人驾驶导航播种机，解决了以往播种不直、行距不匀等问题，提高了耕地的利用率。“它播种深浅一致，确保种子同时出苗，保苗率高，为秋收高产奠定基础。”他说。

跟过去传统播种方式相比，无人驾驶播种方式可使每亩耕地出苗率提高10%、土地利用率提高10%。内蒙古禾兴农牧业有限责任公司总经理白恩泽说：“我们为每台播种机加装北斗导航系统的成本为2到3万元，可实现农业增产15%以上。”

据乌拉特前旗农牧和科技局副局长刘俊介绍，作为我国重要商品粮输出基地的乌拉特前旗以龙头企业、合作社等新型经营主体为引领，依托专业化技术服务团队发展现代农业，已在苏独仑镇、明安镇、大佘太镇等多个乡镇推广使用无人驾驶播种等智能化技术，覆盖耕地面积5万亩左右。

内蒙古河套地区地处北纬40度农作物种植黄金带，拥有1100多万亩耕地，被誉为“塞外粮仓”“草原上的菜篮子”。随着北斗导航、物联网等现代科技的推广运用，河套地区农业生产机械化、智能化、产业化水平全面提升。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部