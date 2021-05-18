新华社北京5月18日电 题：稳定恢复、活力增强——从三大视角透视4月份经济新变化

新华社记者魏玉坤

国家统计局日前发布的数据显示，4月份，生产需求持续增长，就业物价总体稳定，新兴动能培育壮大，国民经济持续稳定恢复。透视这份经济“账单”，有哪些亮点？

看生产：九成以上行业同比增长 高技术产业增势强劲

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长9.8%；两年平均增长6.8%，比3月份加快0.6个百分点；环比增长0.52%。

国家统计局工业司副司长江源表示，4月份，41个大类行业中，有37个行业同比增长，行业增长面为90.2%。与2019年同月相比，34个行业实现增长，行业增长面达到82.9%，继续保持在八成以上。

值得注意的是，装备和高技术产业增势持续强劲。

4月份，装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长13.1%、12.7%；从两年平均增速看，分别增长11.2%、11.6%，较3月份分别加快3.0、0.1个百分点，分别高于全部规上工业4.4、4.8个百分点。

“总体看，工业生产延续了稳定恢复的良好态势，但也要看到，当前外部不确定不稳定因素增多，周边国家疫情形势恶化，大宗商品价格上涨压力凸显，产业链供应链安全保障风险上升，工业经济稳定恢复的基础尚不牢固。”江源说。

江源表示，下一步，应继续采取有效措施，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，缓解企业成本压力，不断提高科技创新水平，着力增强产业链供应链自主可控能力，进一步巩固工业经济稳定恢复的基础，促进供需动态平衡。

看投资：民间投资活力增强 高技术产业投资增速较快

1至4月份，全国固定资产投资（不含农户）143804亿元，同比增长19.9%，两年平均增长3.9%；4月份环比增长1.49%。

“随着国民经济持续稳定恢复，‘放管服’改革的深化激发了市场主体创业创新动力和活力。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，1至4月份，民间投资同比增长21.0%；两年平均增速为2.9%，比一季度提高1.2个百分点。

此外，1至4月份，高技术产业投资同比增长28.8%；两年平均增速为11.8%，比一季度提高1.9个百分点。社会领域投资继续保持较快增长，同比增长26.3%，两年平均增长10.6%。其中，卫生投资增长46.5%，教育投资增长22.1%。

财政资金常态化直达机制落地显效，资金保障力度持续加强。

罗毅飞分析，截至4月末，已有超过2.2万亿元的中央财政资金下达到使用单位，已组织发行新增地方政府专项债2206亿元，资金要素保障不断加强，在惠企利民、推动有效投资中发挥重要作用。1至4月份，投资到位资金同比增长24.2%，高于全部投资4.3个百分点。

看消费：商品零售稳定恢复 线上消费保持快速增长

4月份，社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%；环比增长0.32%。市场销售延续恢复态势。

其中，商品零售稳定恢复。国家统计局贸易外经司统计师张敏介绍，4月份，商品零售额同比增长15.1%，增速虽比上月有所回落，但与疫情前的2019年同期相比，继续保持较快增长；两年平均增长4.8%，与一季度两年平均增速持平，商品零售恢复态势总体平稳。

实体店零售持续回升。在实体店零售中，1至4月份，限额以上超市、专业店和百货店两年平均增速分别比1至3月份加快0.1、0.6和0.8个百分点。

餐饮、旅游等服务消费保持复苏。与疫情前2019年同期相比，4月份餐饮收入增长0.8%，而一季度餐饮收入下降2%。总体来看，餐饮消费持续恢复。旅游消费方面，清明节假期，全国国内旅游出游人次超过1亿，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫情前同期的94.5%，旅游需求明显释放。

网络购物较快增长。1至4月份，全国实物商品网上零售额同比增长23.1%；两年平均增长15.6%，比1至3月份两年平均增速加快0.2个百分点。

“总体来看，4月份消费市场保持稳定恢复态势。但同时也要看到，消费市场仍处在恢复进程中，增长水平尚未完全恢复，部分领域复苏程度偏低，复苏基础仍有待进一步夯实。”张敏说。

张敏表示，下阶段，随着国民经济持续稳定恢复、疫情防控更加精准有效、扩内需促消费政策效应不断显现，消费市场将延续稳定复苏态势。

(责编：赵欣悦、白宇)