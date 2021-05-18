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国家发改委：严禁借开展营商环境评价收取参会费、培训费

2021年05月18日20:58 | 来源：新华网
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新华社北京5月18日电（记者安蓓、谢希瑶）针对营商环境评价排名乱象，国家发展改革委新闻发言人金贤东18日说，将会同有关方面进行查处，坚决斩断营商环境评价背后的“利益链条”，严格禁止借开展营商环境评价之机，向地方政府、市场主体收取参会费、培训费，严格禁止以提升名次、颁发奖项为名，向地方政府、市场主体收取“好处费”“赞助费”。

不少城市反映，以“国家”“中国”名义发布的营商环境评价排名数量众多，一年内能收到七八种截然不同的评价结果，还有的借“排名”“颁奖”等收取费用，严重影响了正常工作。

金贤东在当日召开的5月份例行新闻发布会上说，当前社会上以“国家”“中国”名义发布的营商环境评价排名数量众多，相关评价大多属于学术研究，采用的指标体系、评价方法、数据来源等与通行做法存在较大差异。有的使用“权威”“官方”等词语误导社会公众，有的过度强调得分排名、组织颁奖仪式，还有的借机搞培训、收取参会费用。

他指出，2019年国务院公布的《优化营商环境条例》明确要求，开展营商环境评价，不得影响各地区、各部门正常工作，不得影响市场主体正常生产经营活动或者增加市场主体负担。任何单位不得利用营商环境评价谋取利益。下一步将认真贯彻落实条例要求，规范各类营商环境评价，促进评价回归本源。

金贤东说，一方面，要强化源头管理。对于没有得到国家认可、授权，或仍处于学术研究、理论探索阶段的营商环境评价，组织开展评价的相关主体应明确研究属性、规范相关表述，避免对社会公众和市场主体产生误导。国家发展改革委将持续加强相关信息的发布解读。另一方面，加强监督处置。希望社会各界共同加强监督，如果发现以“中国营商环境评价”名义或国家发展改革委名义，收取参会费、培训费或谋取其他利益的行为，可通过适当方式反馈。

(责编：赵欣悦、白宇)

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