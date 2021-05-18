新华社北京5月18日电（记者谢希瑶）海关总署18日对外发布，截至4月30日，企业通过中国国际贸易“单一窗口”共办理国际结算229.51亿美元，国际融资299.61亿元，保险金额95.8亿元，出口信用保单12.4万份，惠及企业20.8万家。

2019年以来，海关总署积极推进“单一窗口”与银行保险行业合作，探索创新“外贸+金融”服务模式，将“单一窗口”大数据平台优势与金融机构服务企业资源优势结合，共同开发应用“单一窗口”金融服务系统，先后有12家金融机构参与试点，在支持实体经济发展、提升跨境便利化水平方面成效显著。

与传统模式相比，企业在“单一窗口”办理融资贷款时间由数月之久缩短到1日内，办理汇出汇入时间由数小时缩短至2分钟以内，大幅提高国际贸易金融服务效率。金融机构借助“单一窗口”平台推出降低贷款利率、减免手续费、贷款延期等多项举措，增强企业国际竞争力。“单一窗口”金融服务小微信保功能，面向目标企业精准提供政策提示信息，相关国别、行业风险预警信息，便利小微企业快速获得地方财政信保补贴，有效降低企业经营风险。

中国国际贸易“单一窗口”自2016年开始建设以来，积极推动在全国外贸领域范围内跨部门、跨地区、跨行业信息共享和业务协同，不断研发上线通关业务申请一窗办理、监管验核结果一窗反馈、物流金融服务多元拓展等系统功能，截至目前已汇集17个成员单位、71类、3429个数据项，累计交换数据超过31亿条；推进进出口环节监管证件联网核查，涉及商务部、市场监管总局、自然资源部等17家部委除安全保密需要外的38种进出口环节监管证件全部实现电子联网、在通关环节进行自动比对核查，企业不需要再向海关提交纸质监管证件。

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