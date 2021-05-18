新华社北京5月18日电 题：消费恢复基础不牢，如何稳？PPI持续上涨，影响几何？——国家发改委新闻发言人回应经济运行热点

新华社记者安蓓、谢希瑶

消费恢复基础尚不牢固，如何稳定扩大消费？全国工业生产者出厂价格（PPI）同比涨幅创3年多以来新高，影响几何？促进制造业投资和民间投资尽快恢复，如何发力？国家发展改革委新闻发言人金贤东在18日举行的5月份例行新闻发布会上作出回应。

多措并举稳定和扩大消费

“五一”小长假期间，我国旅游、餐饮等消费持续活跃，网络零售进一步回升。国家统计局数据显示，1至4月份，社会消费品零售总额同比增长29.6%，两年平均增速为4.2%。

“随着国内疫情得到有效控制和消费环境不断优化，今年以来居民消费持续回补，消费市场稳步恢复。同时应看到，受疫情等因素影响，居民消费仍受一定制约，恢复基础尚不牢固、进程仍不平衡。”金贤东说。

他说，要充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度作用，多措并举稳定和扩大消费。

一是大力提升实物消费。加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，取消对二手车交易不合理限制，推动车联网和充电桩（站）布局应用，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。支持发展超高清视频终端、虚拟现实和增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品。加快推广高效终端用能设备和产品。

二是积极发展服务消费。持续推进文化和旅游消费试点示范。以北京冬奥会为契机，拉动体育旅游消费。发展大健康产业，扩大健康服务消费。支持构建医养康养相结合的养老服务体系和多层次多样化的托育服务供给体系。

三是加快培育新型消费。加强新一代信息基础设施建设、商品供应链服务创新和新装备新设备应用，进一步推动线上线下消费融合，培育壮大新零售、“互联网+医疗健康”、数字文化和旅游、在线教育、智能体育等消费新业态。

四是不断拓展城乡消费。培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心，推进步行街、标准化菜市场等改造提升。扩大保障性租赁住房供给，完善长租房政策。加强县域商业体系建设，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系，改善县域消费环境。

五是持续优化消费环境。推进产品、服务品牌和标准建设，保护发展中华老字号。建立常态化的消费环境测评体系，探索建立消费投诉信息公示制度，大力推进消费纠纷多元化解决机制建设，持续深入开展反不正当竞争执法等专项整治，着力营造安全、放心、诚信的消费环境。

下半年PPI涨幅将有所回落

近期，钢铁、有色、煤炭等大宗商品价格大幅上涨，4月PPI同比上涨6.8%，创3年多以来新高。

“主要由于国际大宗商品价格上涨、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响。”金贤东说，大宗商品价格上涨有利于提升上游原材料企业盈利能力、降低债务风险，但也会导致中下游制造业经营成本上升，影响行业效益。

他分析说，从未来走势看，受国际大宗商品价格传导效应及去年同期低基数等因素影响，近几个月PPI涨幅还可能进一步扩大，二季度PPI同比涨幅可能继续走高。但随着价格信号对原材料生产流通的引导作用持续释放，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。预计全年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”走势，下半年同比涨幅将有所回落。

金贤东说，针对近期大宗商品领域出现的新情况新问题，国家发展改革委已会同有关部门，出台调整完善钢材进出口相关政策，加强期货市场监管。目前，国家发展改革委与市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况。将持续加强监测预警，强化市场监管，采取针对性措施，切实维护市场稳定。

针对国际市场铁矿石价格持续上涨，金贤东说，从国内看，加大铁矿资源勘查开发力度，加快推进国内铁矿新项目和在产资源接续项目建设，统筹做好社会再生钢铁资源回收利用，提升国内资源保障能力；国际方面，鼓励有条件的企业积极稳妥开发境外铁矿石资源，完善多元进口供应体系，鼓励企业拓宽铁矿石进口渠道，有序推进境外再生钢铁原料进口和资源利用。

为民营企业改革发展营造更好环境

数据显示，1至4月制造业投资同比增长23.8%，两年平均下降0.4%，降幅明显收窄；民间投资同比增长21%，两年平均增速为2.9%，比一季度提高1.2个百分点。

金贤东说，将继续强化政策实施，营造更好环境支持民营企业改革发展。

一是拓宽民营企业投资空间。进一步完善支持社会资本参与政策，用好向民间资本推介项目长效机制；规范有序推广政府和社会资本合作（PPP）模式，发挥政府资金引导带动作用，吸引民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板领域建设；以更大力度支持民营企业参与混合所有制改革；深入落实交通基础设施、环保、鲜活农产品流通等领域支持民营企业发展的具体举措，着力降低民营企业市场准入门槛。

二是加大融资支持力度。持续支持民营企业市场化法治化债转股，帮助企业渡过难关；进一步支持民营企业发行债券，加大“信易贷”模式推广力度，着力破解融资难题；稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，有效盘活基础设施存量资产，吸引各类资金参与，形成存量资产和新增投资的良性循环。

三是支持民营企业参与国家重大战略。继续支持引导民营企业参与“一带一路”建设；支持民营企业以需求为导向，积极投资建设集中式或分布式新能源、大容量储能设施，为实现碳达峰碳中和发挥重要作用。

四是开展民营经济示范城市相关工作，对促进全国民营经济发展发挥引导示范效应。

(责编：赵欣悦、白宇)